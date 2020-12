»Føtex vil gerne have nogle af de bedste og mest attraktive priser på elektronik. Men …«

Sådan indleder dagligvarekæden en pressemeddelelse sendt ud lørdag aften.

Heri lyder det, at det måske var en »tand for skarpt« at sætte prisen på den stærkeste PlayStation 4-model, så den svarede til prisen på et ganske almindeligt PlayStation-spil.

Således har kunder på føtex.dk hen over juledagene kunne finde spilkonsollen til den nette pris af 499 kroner. Normalt – og nu – står den til 3.199 kroner.

Fejlen skyldtes simpelthen en manuel tastefejl, lyder det i pressemeddelelsen, hvor Karin Helene Sommer, marketingdirektør i Føtex, udtaler som følger:

»Vi ærgrer os vildt over fejl, og her var desværre tale om en prisfejl, som var for god til at være sand.«

»Det var der mange gode kunder, der gjorde os opmærksom på, samtidig med at vi så en meget stor aktivitet, da rigtig mange ville reservere produktet til den urealistiske, lave pris.«

»Vi beklager naturligvis meget.«

Ingen kunder har haft mulighed for at købe PlayStation-konsollen de seneste dage. De har blot kunnet reservere den til afhentning i butik, og derfor har ingen haft deres kreditkort fremme endnu.

Det betyder også, at de personer, der skulle have reserveret konsollen, vil blive bedt om at betale 3.199 kroner, skulle de møde op for at hente deres reservation en af de kommende dage, oplyser Føtex's kommunikationsafdeling til B.T.

Disse kunder vil inden længe modtage en mail, lyder det.