Efter flere måneders optakt gik dagligvarekæden Føtex fredag morgen i luften med kædens seneste store satsning.

En satsning, der for alvor melder Salling Group ind i markedet for dagligvarer på nettet og kaster Føtex direkte ud i intens konkurrence med eksempelvis Coopmad.dk og Nemlig.com, som har buldret frem det seneste år.

I første omgang vil Føtex.dk være en webshop, som har et sortiment på 10.000 varer, og som bringer ud til kunderne i København.

»Det er en relativt stor satsning for os. Det fylder meget at starte sådan noget op fra bunden, og vi går ind i det med en ambition om at blive store,« siger Thor Skov Jørgensen, direktør for Salling Groups samlede onlineforretning.

Selvom både Nemlig.com og CoopMad.dk har oplevet voldsom vækst under coronakrisen og lige nu er de store spillere på markedet for dagligvarer på nettet, mener Thor Skov Jørgensen sagtens, at Føtex kan gøre et seriøst indhug i kundemassen.

»Vi kommer med sortimentet og tilbudspriser fra Føtex, og der står vi stærkt i forhold til Nemlig.com og CoopMad,« mener Thor Skov Jørgensen:

»Der vil være flere og bedre tilbud hos os end dem, og det, tror jeg, vil tiltrække en del kunder.«

Han har dog også et andet kort, han mener, Føtex kommer til at vinde markedsandele på.

»Vores største indsats bliver at tage den service, vi kender fra Føtex-butikkerne, og bringe den hjem til kunderne. Vi har vores egne bude, og varerne bliver leveret i kølebiler. Vi tror på, at det kan give os en god position på markedet.«

Selvom Føtex er en landsdækkende supermarkedskæde, bliver det altså kun københavnerne i første omgang, som kan gøre brug af den nye webshop.

Tanken er dog, at det skal udvides på sigt. Men hvorfor ikke give alle danskere tilbuddet med det samme?

»Det er en stor ting at bygge op fra bunden, så vi skal også være realistiske om, hvor hurtigt man kan komme hvor langt ud,« siger Thor Skov Jørgensen:

»Vores ambition er på sigt at komme bredere ud, men vores primære fokus er at starte og få succes og masser af glade kunder i København, og så tager vi rejsen derfra.«

Udover Føtex.dk driver Salling Group også konceptet Bilka To Go, hvor man kan bestille sine varer online og hente dem i varehuset.

Af fysiske butikskæder har Salling Group Netto, Bilka og Føtex.