Supermarkedskæden Føtex har torsdag præsenteret en ny administrerende direktør.

Og det er noget af en kapacitet, der fremover skal stå i spidsen for den landsdækkende kæde.

Efter 13 år i store stillinger hos de britiske supermarkedsgiganter Tesco, der en af de absolut største kæder i hele Europa, og Sainsburys, kommer 44-årige Anja Madsen nemlig hjem til Danmark.

Og hun sætter sig altså for enden af bordet i Føtex-kæden.

Anja Madsen har markant erfaring fra både Tesco og Sainsburys. Hun bliver nu direktør for Føtex i Danmark.

»At stille sig i spidsen for Føtex er en mulighed, som er meget svær at takke nej til. Jeg er utroligt taknemmelig for at have lært så mange dele af retail at kende, som jeg haft mulighed for i Sainsbury’s og Tesco,« siger Anja Madsen i pressemeddelelse:

»Nu ser jeg frem til at bringe det i spil på det danske marked og gøre alt, hvad jeg kan for at bidrage til at indfri Føtex’ og Salling Groups vision.«

Administrerende direktør i Salling Group, Per Bank, er begejstret for ansættelsen af Anja Madsen.



»Anja kommer med en særdeles stærk baggrund fra nogle af de allerdygtigste indenfor retail,« siger Per Bank blandt andet:

»Med en værktøjskasse, der er hidtil uset i dansk detilahandel, og med sin kundeindsigt og utrættelige fokus på kunder, er hun den helt rette til at bygge videre på Føtex’ gode udvikling.«

Anja Madsen erstatter Thor Jørgensen som direktør.

Han skal i stedet have fuld fokus på det digitale og onlinesalg.

Anja Madsen er også betyrelsesmedlem i Lemvigh-Müller og Demant.

Hun tiltræder som Føtex-direktør til september.