Supermarkedsgiganterne Salling Group og Coop går nu ud med en advarsel til dansk landbrug og de danske svinebønder.

Det sker, efter producenterne af svinekød i Danmark det seneste år har hævet priserne med 60 procent, fordi eksporten af svin til Kina er eksploderet. En stigning, som betyder, at priserne på frikadeller og flæskesteg står til at stige voldsomt i pris i supermarkederne.

»Det er meget kortsigtet at hæve priserne på den måde i Danmark,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop:

»Vi oplever, at dansk svinelandbrug pludselig kan tjene penge i Kina, og at danskerne derfor også skal betale en Kina-afgift på svinekød.«

Han forklarer, at Coop gennem et års tid har oplevet prisstigninger, når de køber svinekød fra slagterierne, og at de til en vis grad har holdt igen med at sende stigningen direkte ud til kunderne.

Men det er slut nu.

Og det kan betyde stigninger på op mod 80-90 procent på en vare som hakket svinekød over et år, varsler Coop.

»Svineproducenternes pengepung har det jo fint, men måske er det et selvmål. Kunderne ændrer hurtigt vaner,« siger Lars Aarup:

Skæring af koteletter. Foto: Kristoffer Juel Poulsen Vis mere Skæring af koteletter. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

»Hvis priserne stiger så meget, går forbrugerne fra svinekød til et billigere alternativ som kylling, og så er spørgsmålet, om kunderne kommer tilbage til svinekød, når bønderne er færdige med at tjene penge.«

Også i Salling Group har man oplevet seriøse prisstigninger på ’godt 60 procent’, i takt med at salget af svin til Kina er vokset.

Det skriver Salling Group i en kommentar til B.T.:

'Og det er prisstigninger i en grad og i et tempo, vi og de danske forbrugere ikke har oplevet tidligere,' skriver Salling Group.

Kæden, der står bag Føtex, Bilka og Netto, er derfor klar med ’et forsigtigt forsøg på at råbe vagt i gevær over for priserne’.

Frygten er, at kunderne ganske enkelt vender svinekød ryggen, hvis det bliver for dyrt.

’Det påvirker salget, når det kinesiske marked bliver prioriteret, og når prisen hæves så markant,' skriver Salling Group:

'Efterspørgslen fra kunderne falder. Det har den gjort gennem hele året, og vi ser, at de danske forbrugere finder mere prisvenlige alternativer,' skriver Salling.

Prisen for hakket svinekød vil stige markant, vurderer Lars Aarup fra Coop. Foto: Kristoffer Juel Poulsen Vis mere Prisen for hakket svinekød vil stige markant, vurderer Lars Aarup fra Coop. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Hos de danske svineproducenter er man ikke voldsomt imponeret over kædernes opråb.

»Jeg kan da godt se, at det kan være svært for supermarkedskæderne at hæve priserne så drastisk, men vores pris afspejler den globale afsætning,« siger Kim Heiselberg, formand for Danske Svineproducenter:

»Vi sælger til markedspris, og jeg har endnu til gode at se producenter sælge deres varer under markedsprisen.«

Han minder om, at priserne for svinekød for bare et år siden var meget lave, og at der på det tidspunkt ikke var debat om prisniveauet.

FAKTA: Derfor stiger priserne på svinekød Afrikansk svinepest har rystet bestanden af svin på verdensplan. På bare et år er verdens svinebestand halveret. Det er især i Kina, at svineproduktionen er hårdt ramt, og det har skabt en enorm efterspørgsel på svinekød. En efterspørgsel, som har betydet, at de danske svineproducenter oplever et eksport-boom. Derfor kan svineproducenterne også tage mere for varerne. I starten af året fik en svineproducent 8,3 kroner kiloet for svin – det er steget med 60 procent til 13,3 kroner kiloet. Og det påvirker nu priserne i detailhandlen.

»Så jeg er ikke imponeret. Vi har i mange år forsøgt at få detailleddet til at købe dansk kød. De har så sagt, at de handler der, hvor de får den bedste pris. Så vi har skullet kæmpe mod priser, som skal kunne matche Polen eller Tyskland,« siger Kim Heiselberg:

»Nu vender det så lidt. Nu er vores varer mere attraktive, og så vil man i stedet have afslag i prisen,« siger Kim Heiselberg.

Han kan dog sagtens forstå bekymringen om, at danskerne måske køber alternativer til svinekød, hvis priserne stiger for meget.

»Men der vil jeg bare sige, at man skal huske, at priserne er relativt billige i Danmark i forvejen, og at vi kommer fra et meget lavt udgangspunkt prismæssigt.«