Mandag besluttede Danske Banks realkreditkoncern, Realkredit Danmark, at åbne 4 procentlånet.

Et med afdrag og et med 10 års afdragsfrihed. Det skriver Finans.

Det er første gang i 10 år, at renten er så høj. For bare fem måneder siden var den 30-årige rente på 1,5 procent.

Og det kommer til at få konsekvenser for boligmarkedet, mener Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark.

For når renten stiger, bliver det dyrere at låne penge til en ny bolig.

»Der er ingen tvivl om, at de markante rentestigninger vil medvirke til en opbremsning på boligmarkedet og en betydelig risiko for faldende boligpriser i løbet af det kommende år eller to. Især i vækstområderne, hvor boligmarkedet i forvejen er blevet relativt dyrt i en historisk kontekst,« siger Christian Hilligsøe Heinig til Finans.

I april åbnede også Nordea Kredit op for 4 procentslån. Her er der tale om et fastforrentet 4-procentslån med 30 års afdragsfrihed.

En udvikling, der resulterer i den højest registrerede rente på realkreditlån med op til 30 afdragsfrie år. Og en ekstraregning på op til 619.000 kroner pr. lånt million.

Men på trods af de stigende renter lyder meldingen, at interessen for boligkøb er stor.

En undersøgelse fra Home i april har vist, at 15,3 procent af danskerne har planer om at købe bolig det næste halve år.

En stigning fra de 12,7 procent, der i januar 2022 havde planer om at føre boligdrømmene ud i livet.