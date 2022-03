Er du boligejer, og drømmer du om at udskifte dit olie- eller gasfyr med en varmepumpe? Så er det nu igen blevet muligt at søge om tilskud fra Bygningspuljen.

Mere nøjagtigt kan du søge om tilskud fra den 16. marts, oplyser Energistyrelsen.

Der er afsat 300 millioner kroner i puljen, som ud over udskiftning af naturgas- og oliefyr også støtter generelle energiforbedringer.

»Vi forventer at puljen i denne omgang vil støtte skrotningen af 10-12.000 naturgas- eller oliefyr. Vi forventer dog også, at interessen for at skrotte sit fyr er øget så kraftigt, så tilskudspuljen derfor ikke står mål med interessen. Der er med andre ord behov for yderligere midler i tilskudspuljen,« siger Troels Hartung, chefkonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Sidste gang puljen var åben var tilbage i foråret 2021.

Dengang måtte mange dog forgæves søge om tilskud, da søgningen lukkede efter ganske kort tid grundet den overvældende interesse.

Energistyrelsen udtalte i den forbindelse, at erfaringerne fra dengang, nu vil indgå i den kommende ansøgningsrunde.

Der vil dog fortsat ikke være penge til alle, og det vil fortsat foregå efter ‘først til mølle princippet’.

»Puljen er desværre beskåret i forhold til sidste år. Samtidig forventes håndværkerfradraget at blive afskaffet pr 1. april, hvilket kommer til at virke som en bremse for folks ønske om at konvertere. Det betyder, at vi ikke kommer til at skrotte så mange olie- og naturgasfyr som muligt. Omvendt så betyder de stigende priser på ikke mindst gas, at gevinsten ved at konvertere også vokser markant,« siger Troels Hartung.

Han vurderer, at det vil være muligt at øge skrotningstempoet til cirka 50.000 naturgas- og oliefyr årligt, hvis man prioriterer indsatsen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne forventer, at næste tilskudsrunde efter d. 16. marts vil åbne efter sommerferien.

Du kan læse mere om, hvordan du helt konkret søger puljen her.