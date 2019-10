Tusindvis af danskere går rundt med en kinesisk smartphone i deres lommer eller tasker dagligt.

Men det kan være en rigtig dårlig idé.

For spørger man Samantha Hoffman, der er analytiker i kinesisk sikkerhedsspørgsmål ved tænketanken Australian Strategic Policy Institute, så skal man tænke det grundigt igennem, inden man anskaffer sig kinesiske produkter eller bruger app's lavet i Kina.

Det skyldes helt konkret, at kinesiske selskaber ved lov kan blive tvunget til at udlevere data om sine kunder til den kinesiske stat.

Den britiske avis The Guardian har spurgt Samantha Hoffman, om man som forbruger skal være varsom med at købe kinesiske smartphones eller hjemmeprodukter.

»Jeg ville være varsom. Du tænker måske: 'Jeg bliver ikke undersøgt at det kinesiske kommunistparti, og jeg skal ikke vidne i den amerikanske kongres, så jeg har ikke noget at bekymre mig om'. Men du ved slet ikke, hvordan dine data bliver indsamlet og potentielt brugt til at forme dine holdninger og dine beslutninger, blandt meget andet,« forklarer hun og uddyber:

»Selv selskabernes mulighed for at forstå reklame og forbrugernes præferencer kan spæde til propaganda. Alt det lagt sammen kan blive brugt til at influere et valg eller følelser om et bestemt emne,« siger Samantha Hoffman.

Årsagen til udmeldingen skal blandt andet ses som en konsekvens af, at kinesiske virksomheder i disse år stormer frem. Ikke mindst inden for teknologi er der sket kvantespring i Riget i Midten.

Det har eksempelvis betydet, at mange børn og unge i dag kender til det sociale medie TikTok, mens tusinder af danskere render rundt med en Huawei-smartphone i lommen.

Andre danskere overvejer måske at købe en smart home-produkt med kinesisk producent. Og flere byer rundt om i verden overvejer at bruge kinesisk teknologi i opbygningen af deres smarte byer.

Og Samantha Hoffman fortæller, at hun mener, vestlige lande bør holde sig fra at implementere kinesisk-designet infrastruktur i byerne.

»Den kinesiske regering kontrollerer i sidste ende alle kinesiske firmaer gennem sin sikkerhedslovgivning. Det kan godt være, du har det okay med, at nogen indsamler data, der skal skræddersy reklamer til dig, men har du det okay med at dele dine data med et regime, der har 1,5 millioner uighurer (muslimsk mindretal i det vestlige Kina, red.) fængslet på baggrund af deres etniske identitet?« spørger Samantha Hoffman.