Det var med en følelse af noget nær forbløffelse, at John Strand, der har været konsulent for tv-udbydere i hele verden gennem 25 år, tirsdag kunne læse sig til, at tv-giganten YouSee endnu en gang varsler prisstigninger til deres godt en million tv-kunder.

Varslingerne sendes ud i en periode, hvor YouSee taber kunder i et historisk tempo og lige nu har det laveste antal tv-kunder i mindst 12 år. Det får John Strand til at komme med en nådesløs vurdering af situationen i YouSee.

»Det virker meget kluntet og kundefjendsk,« siger John Strand, der driver Strand Consult, om prisstigningerne:

»Når man ser på den kundeafgang, YouSee har oplevet de første seks måneder af 2020, hvor 102.000 tv-kunder har forladt dem, så har jeg meget svært ved at forstå den her udmelding.«

Teleanalytiker John Strand. Foto: Andreas Beck Vis mere Teleanalytiker John Strand. Foto: Andreas Beck

For ikke nok med at tv-kunderne skal sluge en prisstigning på alt mellem 10 og 40 kroner om måneden. YouSee lukker samtidig Ekstrakanalen og muligheden for at høre radio.

Den kombination, hvor man fjerner indhold og samtidig hæver priserne, er giftig, mener John Strand.

»Det, YouSee gør her, svarer til, at man har en restaurant og siger til sine kunder, at fordi man laver dårligere mad, har fået dårlige anmeldelser og færre kunder i restauranten, så hæver man priserne for de kunder, der stadigvæk vælger at komme på restaurant,« siger John Strand:

»Når virksomheder mister kunder, så plejer de at forbedre produktet og gøre priserne mere attraktive. Det er ikke det, vi ser fra YouSee. Der er noget, der tyder på, at YouSee ikke har lært af de reaktioner, de tidligere har mødt fra deres kunder.«

John Strand mener faktisk, at YouSee i stigende grad ligner en virksomhed, der prioriterer helt andre ting end de kunder, der betaler gildet.

»Set fra min stol virker det, som om ledelsen i YouSee mere har fokus på, hvad der står i deres regneark, end hvordan kunderne oplever deres forretning,« siger John Strand:

»Det er imponerende, når man ser på, hvor mange kunder YouSee mister hver dag. I første halvår af 2020 svarede det til, at de tabte 600 tv-kunder hver eneste dag. I praksis er YouSee nok den tv-udbyder i verden, der mister flest kunder hurtigst.«

Alligevel er det tydeligt at se, hvilken plan YouSee har valgt at forfølge. For når YouSee forklarer stigningerne med, at de selv skal betale højere priser for rettigheder til streamingtjenester og tv-kanaler, har de ret, forklarer John Strand.

FAKTA: Sådan stiger priserne YouSee har meldt ud, at man fra 1. januar 2021 lukker muligheden for at høre radio via tv-pakken. Ekstrakanalen lukker. Disney XD bliver lukket af Disney. I stedet putter YouSee Nick Toons ind i den store pakke. Prisstigninger er som følger: Grundpakke: +10 kroner Mellempakke: +20 kroner Fuldpakken: +20 kroner Bland selv 10 point: + 20 kroner Bland selv 20 point: +30 kroner Bland selv 36 point: +40 kroner Kilde: YouSee

Men:

»Det er specielt prisen på sportsrettigheder, der stiger. Og de priser har YouSee selv været med til at presse op. Sidste år købte de rettighederne til Premier League sammen med Nent. Det er altså fodbold, der skal vises på deres egen kanal, Xee,« siger John Strand:

»Så rigtig meget tyder på, at YouSee forsøger at holde på kunderne ved at købe fodboldrettigheder, samtidig med at de hæver priserne. Det er ikke helt uset. Det er en model, vi for eksempel har set BT i England og Telefonica i Spanien forsøge sig med også.«

Da B.T. tirsdag spurgte YouSees direktør, Jacob Mortensen, om han selv mener, at det er fair, at kunderne nu skal acceptere prisstigninger, lød svaret:

»Det synes jeg helt sikkert, det er. Der har ikke været prisstigninger på tv-pakker det seneste år. Vi har slet ikke hævet priserne på bland selv, siden vi lancerede det i 2014,« sagde Jacob Mortensen:

»I det lys synes jeg faktisk, at det her er fair. Den enkelte kunde må jo forholde sig til det. Men jeg synes, at det er fair, og at vi har sikret, at stigningerne er holdt nede.«