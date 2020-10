To forskellige typer ris tilbagekaldes nu, efter at Fødevareinstituttet for Fødevarestyrelsen har konkluderet, at der kan findes pesticiderester i de to slags ris.

Det skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

Fødevarestyrelsen skriver, at indholdet af pesticid ikke muligvis kan udgøre »en sundhedsmæssig risiko«



Derfor råder Fødevarestyrelsen forbrugerne til at levere produkterne tilbage til butikken, hvor de er købt, eller at kassere dem.



Der er tale om 'Silk Road basmati ris' og 'Ris La-Taste Ekstra Ekstra lange ris' fra Euro food Aps.

Silk Road Basmati ris

Oprindelses land: Pakistan

Nettoindhold: 5 kg

Bedst før dato: 31-12-2022

Lot nummer: 0320

Ris La-Taste Ekstra Ekstra lange Ris, hvide

Oprindelsesland: Indien

Nettoindhold: 5 kg

Pakkedato: 03-04-2020

Bedst før dato: 03-04-2022

Batch nummer: EFA-DEN-APS-03/04

Produkterne er solgt i flere butikker i Jylland og på Fyn. Se listerne her og her.