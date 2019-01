Fødevarestyrelsen har igennem de franske myndigheder fået oplyst at Duo oil and vinegar-sæt tilbagekaldes, da det afgiver bly.

Sættet er solgt over hele landet, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Mere specifikt er der tale om et såkaldt 'Duo oil & vinegar bottle-sæt'.

Det består af en oliekande på en halv liter og en eddikekande på en kvart liter.

Produktet har varenummer: AR0156 og Ean: 3700810900145.

Producenten bag er Malle W. Trousseau.

Forbrugere rådes til at levere varen tilbage hvor den er købt eller kassere den.

