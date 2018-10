Domino’s Pizza har indledt en charmeoffensiv, efter de i Operation X blev afsløret i fusk med datomærkning af råvarer. Fredag sendte Domino’s en mail ud til deres kunder, hvor de nedtonede problemerne og gav 25 procent rabat på pizza. Fremstødet får hård kritik.

»Det er et offensivt træk, men spørgsmålet er, om det er troværdigt.«

Sådan lyder reaktionen fra Henrik Byager, ekspert i branding og kommunikation.

»De forsøger at dysse det ned med billig pizza og ved at isolere problemet. Men hvis man læser det som om, at Domino’s negligerer problemet, ligner det en desperat lappeløsning.«

Domino's blev i Operation X afsløret i at omdatere råvarer, der skulle på pizzaer. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson Vis mere Domino's blev i Operation X afsløret i at omdatere råvarer, der skulle på pizzaer. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Fødevarestyrelsen går skridtet videre i deres kritik. I mailen til kunderne skriver Domino’s blandt andet: ’at de helt uacceptable forhold, som er beskrevet i medierne, er foregået i to specifikke butikker tilbage før sommerferien.'

En direkte usand formulering, mener Fødevarestyrelsen.

»Det er simpelthen ikke rigtigt, at det kun er sket i to butikker,« siger Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens rejsehold, og uddyber:

»I Operation X filmede de i to butikker, men jeg sad i samme program og fortalte om andre kontroller, hvor vi gav sanktioner, og andre medier har skrevet om forholdene hos Domino’s. Jeg kan ikke genkende det billede, Domino’s tegner i den mail,« siger han.

Domino's sendte en mail ud til kunderne i weekenden. Her en kunde fra Herlev. Vis mere Domino's sendte en mail ud til kunderne i weekenden. Her en kunde fra Herlev.

Konkret undlader Domino’s at nævne, at Operation X’ program udløste et besøg fra fødevarekontrollen i alle Domino’s 31 restauranter. I 15 af dem var der rod med datomærkning i forskellig grad, i 22 gav fødevarekontrollen en sanktion. Det var blandt andet for problemer med temperaturen på råvarer og problematisk hygiejne, forklarer Michael Rosenmark.

Siden juni har fødevarekontrollen ført tæt kontrol med Domino’s. På de kontrolbesøg er der udstedt 70 sanktioner, og der er givet påbud om at destruere varer, påbud om lukning af butikker og 14 bøder, oplyser Fødevarestyrelsen.

»Den her mail kan ende med at blive et endnu større problem for Domino’s, som de ikke kan charmere sig ud med billig pizza,« siger Henrik Byager og forklarer:

»Der har siddet nogen og formuleret den mail med en spids pen. Man forsøger at sige: ’Det er jo ikke ret mange, og det er længe siden’. Men det kan give et større troværdighedsproblem. Og hvis man har problemer med troværdigheden, kan det udløse en meget dybere krise end den, man allerede står i,« siger han.

B.T. har spurgt Domino’s, hvorfor de ikke nævner, at der i forbindelse med Operation X’ program også blev udført en fødevarekontrol, hvor der var problemer med datomærkning i halvdelen af restauranterne.

De svarer i en mail:

'Fødevarekontrollen var på besøg d. 7. juni på et tip fra TV 2, hvilket er mere end tre måneder siden. Vi har taget kritikken fra fødevarekontrollen meget seriøst og har nu rettet op på de kommentarer, som fødevarekontrollen har haft, og har nu igen 30 glade smileys i vores butikker. Det er dette vi har kommunikeret til vores kunder,' skriver Domino’s.

Domino’s skriver videre, at de har iværksat en lang række tiltag for at forbedre forholdende i deres restauranter.