Et kaffeprodukt fra firmaet Valentus er ifølge producenten tilsat et stof, der kan give hovedpine, svimmelhed og forhøjet blodtryk.

Derfor fraråder Fødevarestyrelsen forbrugere at indtage produktet Valentus Slim Roast Optimum, Dark Roast Coffee.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse, hvor de ligeledes advarer personer, der tager medicin, mod at drikke kaffen.

Produktet indeholder nemlig beta-phenylethylamin, og bliver dette stof kombineret med visse typer medicin, kan det give forhøjet blodtryk.

Produktet ser ud som på billedet.

Beta-phenylethylamin er på listen over stoffer, der er forbudte at indtage i forbindelse med konkurrencer.

Det er desuden uvist, hvor store mængder af stoffet, man kan indtage uden at lide skade, vurderer Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) ifølge Fødevarestyrelsen.

Styrelsen beretter, at det er borgere, der har studset over kaffeproduktets varedeklaration, der har rettet henvendelse hen over sommeren.

Ligeledes lyder det, at personer, der har drukket kaffen og siden har oplevet bivirkninger herved, bør kontakte deres egen læge.