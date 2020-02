Efter at have modtaget et anonymt tip slog Fødevarestyrelsens Rejsehold til mod en ulovlig slagter i Toftlund i Sønderjylland.

Nu advarer Fødevarestyrelsen mod slagteren.

I en pressemeddelelse oplyser Fødevarestyrelsen, at slagteren sælger spegepølser lavet på et vildsvin, som han havde skudt i Tyskland og taget med til Danmark.

Men ejeren kunne ikke dokumentere, hvordan spegepølserne var produceret og opbevaret.

Derudover havde slagteren ikke den lovpligtige registrering hos Fødevarestyrelsen.

Af samme årsag har slagtervirksomheden ikke været underlagt Fødevarestyrelsens smileykontrol af blandt andet hygiejne og skadedyrssikring.

Slagteren ligger på Gramvej 15 i Toftlund.

Fødevarestyrelsen opfordrer alle, der har købt fødevarer fra adressen, til at levere varerne tilbage eller smide dem ud.