Er du en af dem, der har købt gulerodspuré fra Semper Danmark til din baby, så skal du med det samme smide det ud – eller levere produktet tilbage.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at der er fundet et forhøjet indhold af bly i et specifikt produkt.

Det kan udgøre en sundhedsfare for babyer.

Produktet har en nettovægt på 125 gram.

Det er mindst holdbar til 14.02.2024

Artikel nr.: 9530

EAN: 7312170095308

Produktet er solgt i otte butikker spredt over hele landet. Det drejer sig om MENY-, Spar- og Superland-butikker.