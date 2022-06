Lyt til artiklen

Hvis man frekventerer et supermarked relativt ofte, er det næppe gået ens næse forbi, at fødevarepriserne er banket i vejret over hele linjen de seneste måneder.

Fredag morgen fik vi så for alvor syn for sagen, da Danmarks Statistik kunne præsentere et inflationstal, som viste, at fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer fra maj 2021 til maj 2022 er steget med 10,1 procent. Et unikt højt tal.

For når man gennemgår Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks er der faktisk kun én måned siden starten af år 2000, hvor vi oplevede en højere fødevareinflation.

Det var i august 2008, som af Finans Danmarks er udråbt som måneden, hvor finanskrisen ramte Danmark. Altså: En regulær rædselsmåned.

»Vi er i en markant prisboble på fødevarer lige nu, det kan vi sige med sikkerhed, så der er tale historiske prisstigninger. Og vi har ikke set toppen endnu. Det kommer til at fortsætte op,« siger Henning Otte Hansen, fødevareøkonom på Københavns Universitet:

»Den inflation, vi ser nu, kommer som en forsinket reaktion på råvarepriser, der steg i starten af året. De priser er fortsat med at stige, så vi kommer til at se det slå igennem de kommende måneder også.«

Hvor langt kan vi komme op i pris?

»Jeg tror ikke, det er urealistisk, at vi kan ende med inflationstakter på fødevarer, der kommer over 15 procent. Vi er ikke på toppen endnu. Toppen rammer vi først om seks måneders tid,« vurderer Henning Otte Hansen.

Den voldsomme udvikling på fødevarepriser bidrager til et generelt inflationstal på 7,4 i Danmark.

Det er den højeste inflation siden 1983, hvilket betyder, at vi i Danmark skal 39 år tilbage for at se noget lignende.

»Der er ikke nogen tvivl om, at inflationen er rigtig, rigtig høj. Det er højere end forventet. Det er meget voldsomme tal, og jeg kan godt forstå, hvis det her opleves som meget markant ude hos forbrugerne,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, cheføkonom i Danske Bank:

»Jeg er ikke i tvivl om, at fødevarepriserne sagtens kan komme højere op endnu. Og problemet med stigende fødevarepriser er, at det er meget svært at undvære fødevarer. Så det rammer forbrugerne hårdt.«