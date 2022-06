Lyt til artiklen

Efter 104 dages forfærdelig krig i Ukraine, tager en ny og voldsom krise nu for alvor form.

Den handler om hvede og de konsekvenser, det får for fødevaresituationen og prisudviklingen i hele verden, hvis ikke der snart sker noget drastisk.

Helt konkret forholder det sig således: 20 millioner ton korn er lige nu fanget i Ukraine, angiver The Washington Post.

Korn, der normalt ville blive eksporteret fra Ukraine, men som lige nu ikke kan komme ud af landet, fordi den russiske flåde blokerer Sortehavet.

»Vi mister ti procent af verdenshandlen med korn, hvis eksporten fra Ukraine helt forsvinder. Det vil dræne verdensmarkedet for korn og presse priserne i vejret yderligere,« konstaterer Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Københavns Universitet.

Allerede før krigen i Ukraine var kornpriserne steget markant på grund af coronakrisen.

Fra midten af 2021 til februar 2022 var råvareprisen for hvede steget med 20 procent, viser Reuters Index.

Så invaderede Rusland Ukraine den 24. februar. Siden den dato er hvedeprisen steget med yderligere 39 procent.

»Selv uden krigen havde vi haft en fødevarekrise. Priserne på fødevarer rammer måske toppen i slutningen af året, er min vurdering. Vi ender nok 20 procent over det generelle prisniveau på fødevarer, vi havde i midten af 2020,« vurderer Henning Otte Hansen:

»Vi er omkring ti procent over udgangspunktet lige nu. Vi skal nok 5-10 procent yderligere op inden året er omme.«

Situationen er altså kritisk.

Både FN og WHO har opfordret parterne i krigen til at finde en løsning, så kornprodukterne kan komme ud af Ukraine.

Rusland har proklameret, at de gerne tillader eksport af korn fra Ukraine, hvis bare Vesten dropper alle sanktioner mod Rusland.

Det er ikke en løsning, som ser realistisk ud.

Fødevarer er nu blevet storpolitik. Onsdag blev EU-præsidenten Charles Michel i The Times citeret for at sige, at Rusland alene bærer ansvaret for den fødevarekrise, der er ved at opstå.

Omvendt peger Rusland på Vesten og sanktionerne som de ansvarlige.

Ifølge Henning Otte Hansen er der ingen tvivl om, at det får alvorlige konsekvenser, hvis verden skal leve uden korneksport fra Ukraine i bare et par år.

»Det rammer selvfølgelig os i Danmark i form af højere priser, men i mange ulande, hvor man bruger en langt større andel af sin indkomst på fødevarer, er det virkelig alvorligt. Der snakker vi potentiel hungersnød,« siger Henning Otte Hansen:

»Og ud over, at sult er rigtig skidt for de mennesker, det rammer, så er det også grobund for politisk uro og ustabilitet. Det har vi set flere eksempler på.«

Der er dog et lille lys for enden af tunnelen.

»Der går nok omkring 2-3 år, før vi er tilbage på et normalt niveau – også selv uden eksport af hvede fra Ukraine,« siger Henning Otte Hansen:

»Andre landsmænd begynder at lægge deres marker om nu, fordi hvedepriserne er så høje, at det er lukrativt at dyrke. Og det betyder, at markedet på sigt vil regulere sig selv.«