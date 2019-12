Den danske fødevaregigant Danish Crown er få dage inden jul havnet i et julemareridt.

Den kødædende del af befolkningen har nemlig været sådan om sig, at Danish Crown er løbet tør for flæskesteg fire dage inden jul.

Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

De sidste almindelige flæskestege vil blive leveret til supermarkedskæderne 23. december, men de mere eksklusive produkter som krogmodnede, gourmetsaltede og økologiske flæskestege er udsolgt fra fødevaregiganten.

‘Vi har haft en stigende efterspørgsel på de eksklusive flæskestege af kamsteg, og selvom vi har gjort alt, vi kunne for at producere flest mulige op til jul, så er de totalt væk nu,’ siger Torben Pedersen, der er ansvarlig for salg af fersk kød i Danish Crown i pressemeddelelsen:

‘Vi kan ikke levere flere inden jul, så der er kun det tilbage, som supermarkederne har fået nu.’

Selvom Danish Crown i 2019 udvidede kapaciteten til at fremstille deres finere flæskestege, har de ikke kunnet leve op til efterspørgslen.

Selvom flæskestegene er udsolgt fra producenten, vil den sidste sending være at finde de næste dage i supermarkederne, meddeler Danish Crown.