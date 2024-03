Lytter man til alle kostråd på internettet, er der efterhånden ikke meget man kan spise.

Ofte handler rådene om sundhed eller vægttab, men nu kommer her fire fødevarer, som en række fødevareeksperter ikke vil købe i supermarkedet af fødevaresikkerhedsmæssige årsager.

Rådene kommer fra Huffington Post, der har kigget en række eksperters indkøbskurve igennem for at se, hvad de kategorisk undgår at komme i dem.

Første fødevare på listen er upasteuriseret mælk, som er mælk, der ikke er blevet varmebehandlet for at dræbe bakterier.

»Der er mange mennesker, der fremhæver, at upasteuriseret mælk skulle have alle disse sundhedsmæssige fordele, men det er bare ikke værd at løbe risikoen, fordi der er mange patogene organismer, der stadig lever i mælken,« siger en ekspert til mediet.

Nummer to på listen er spirer.

Den er ifølge Huffington Post på listen, da spirer kan være kilde til både E.coli bakterier og salmonella. Det er ifølge eksperterne tilfældet, da man i produktionsprocessen ikke kan desinficere frøene tilstrækkeligt uden at ødelægge muligheden for at de kan spire.

Dernæst er der udskårne frugter. Advarslen kommer især, da eksperterne ikke mener, at man kan være sikker på, at der har været den fornødne hygiejne under udskæringen.

Og så advarer de især mod meloner, da de skal have tendens til at udvikle hurtig bakterievækst.

Når det kommer til både spirer og udskårne frugter, rådes man til at skylle produkterne grundigt inden indtagelse.

Til sidst er det varme madbuffeter a la dem man kan finde i supermarkedsdelikatesserne.

Maden skal nemlig holdes ved en bestemt temperatur, og det er ikke alle varmesystemer, der er lige gode.

Eksperterne forklarer, at man især skal kigge efter om redskaberne, der bruges til at øse maden op med, er rene, og så fortæller de, at skal være ekstra forsigtig i ydertimerne, hvor man ikke kan regne med at maden bliver genopfyldt ofte.