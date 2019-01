I godt 12 år har der stået Laudrup på dør og skøde til dette 107 kvadratmeter store hus nær Damhussøen og Rødovre centrum. Men måske ikke så meget længere.

Huset, som det ældste medlem af fodboldfamilien Finn Laudrup bor i, er nemlig netop kommet på markedet. Og dermed kan den tidligere landsholdspiller nok se frem til inden længe at skulle pakke sit grej.

Det er dog en anden gammel landsholdspiller, der er den egentlige sælger af adressen. Det er nemlig sønnen Michael Laudrup, der købte rækkehuset tilbage i 2007.

Prisen lyder på 4.495.000 kroner, hvilket altså giver en kvadratmeterpris, der er en lidt over gennemsnittet i området. I 2018 blev husene i Rødovre nemlig i gennemsnit handlet for 31.000 kroner pr. kvadratmeter. Det viser tal fra Boliga.

Det er ejendomsmægleren DK Boligsalg, der skal stå for handlen, og i deres salgsopstilling beskriver de huset som: det ideelle alternativ til både lejlighed og villa. Der er nemlig tale om et rækkehus i ét plan og med egen have.

Flere hushandler i Laudrup-familien

Finn Laudrup er far til både Michael og Brian Laudrup og spillede 20 kampe i de rød-hvide farver tilbage i 70’erne.

Og måske er der lidt hjælp at hente, når flyttekasserne skal foldes, hos barnebarnet Andreas Laudrup.

Den tidligere FC Nordsjælland- og U21-landsholdsspiller skal nemlig også til at indstille hjernen på at få pap-flapperne foldet rigtigt. Han har nemlig også netop sendt sin hjemmebane i Københavns indre på markedet.

Se Laudrups Rødovre-hus her