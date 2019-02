En million rækker ikke nødvendigvis særligt langt, når der er tale om et boligkøb.

Dog er der steder i landet, hvor det faktum, at du krydser en kommunegrænse kan sikre dig et lille familiehus til en pris, der andre steder steder vil række til en 2-værelses lejlighed.

Du får flest plads for pengene på Lolland, hvor den gennemsnitlig kvadratmeterpris på udbudte huse kan konverteres til 169 kvadratmeter for en million kroner. Det viser tal fra Boliga*. Det svarer til et hus med omtrent fem til seks værelser.

Til sammenligning kan det samme beløb købe dig 17 kvadratmeter i Frederiksberg kommune, hvor kvadratmeterprisen på huse ligger på 60.539 kroner.

Transporttid vs. plads

En af de landsdele, hvor der er rigtig stor forskel på, hvor meget plads du kan købe for en million fra kommune til kommune, er Østjylland.

Her får man mest plads for pengene i Norddjurs, hvor millionen rækker til at købe 123 kvadratmeter. I den anden ende af skalaen ligger Aarhus, hvor kvadratmeterprisen er tre gange højere. Her kan en million kroner således blot konverteres til 39 kvadratmeter hus.

Men er prisen nok til at trække køberne væk fra storbyens bekvemmeligheder og arbejdspladser? Det kan den lokale ejendomsmægler, Sofie Vogt fra Home i Grenaa, fortælle om:

»Det er nogle andre boliger, du kan få råd til, hvis du køber i for eksempel Grenå frem for Aarhus. Her kan du købe et lille hus til omkring en million - det kan du ikke komme i nærheden af inde i byen. Det kræver selvfølgelig noget transporttid, hvis du ikke arbejder i området, og vi kan da også godt mærke, at mange stopper og slår sig ned, før de når til Norddjurs,« siger hun til Boliga.

»Men vi oplever flere og flere, der vælger at prioritere, hvor meget plads de kan få indenfor deres økonomi - og så vender de ofte også tilbage til der, hvor de er vokset op. Netop for at være tæt på det familiære og bedsteforældrene til deres børn.«

Der er også andre områder i landet, hvor man man få rigtig meget bolig for en million. Det kan man for eksempel i Tønder, hvor det beløb kan købe dig 168 kvadratmeter. Eller i Lemvig, hvor en kvadratmeterpris på 6.125 kroner svarer til 163 kvadratmeter for en million.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Boliga.dk