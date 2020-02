For mange passagerer, der rejser med fly, har ikke styr nok på sit pas.

Det mener i hvert fald Singapore Airlines' nordiske salgsdirektør, Allan Hofferey, siger han til sitet Standby Danmark.

Ifølge ham er det en stigende og daglig tendens, at folk ankommer til lufthavne og ikke har ordentligt styr på sit pas.

»Der er revet sider ud, passets sider er altså nummereret – man har sider der er beskadiget og der er mange sider, hvor børnene har tegnet lidt i passet. Den slags pas betyder som oftest, at indehaveren må eller ligefrem skal have et nyt pas,« siger han til sitet.

Han forklarer videre, at hvis man ankommer i en lufthavn med et beskadiget pas - ja, så kan det ende med at blive en dyr affære.

Der er nemlig ingen garanti for, at man kan nå at få udstedt et nødpas i lufthavne - vel og mærke inden take-off.

Af den grund kan det blive en dyr affære, eksempelvis hvis man er besiddelse af ikke-refunderbare billetter.

Det fremgår også af 'Bekendtgørelse med pas m.v.', at hvis stempler, numre og datoer ikke kan kontrolleres, skal man anmode om et nyt pas inden 'nye rejser foretages'.