Flyselskabet Norwegian bliver i disse dage udnyttet i et fupnummer, som har til formål at lænse din konto.

Det sker i en række mails, der bliver sendt ud til vilkårlige danskere.

Sådan lyder advarslen i app’en ’Mit digitale selvforsvar’, som drives i samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden.

Mailen tilbyder dig muligheden for at vinde to flybilletter.

Det eneste, du skal gøre, er at købe en ’jubilæumskupon’ til 80 kroner.

Når du så trykker på linket, kommer du ind på en hjemmeside, hvor du skal svare på en række spørgsmål.

Herefter bliver du bedt om at indtaste dine kontooplysninger.

Men hvis du gør det, er der risiko for, at du går direkte i en fælde.

Du risikerer nemlig, at svindlerne bruger dine oplysninger til at lænse din konto.

Det er ikke første gang, at Norwegian bliver misbrugt i et mail-fupnummer. Det skete eksempelvis også tilbage i februar.

I advarslen fra ’Mit Digitale Selvforsvar’ fremgår det også, at andre flyselskaber bliver misbrugt på nogenlunde samme måde.

Svindlerne har traditionelt set lettere ved at få danskerne til at hoppe på nummeret i sommerperioden og er derfor særdeles aktive i disse dage.