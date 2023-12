Det islandske lavprisflyselskab Play har åbnet julegaverne tidligt i år.

Men de bliver snart lukket igen.

For det er kun i denne uge muligt at få fingrene i de billige flybilletter fra København til USA. Udsalget lukker således igen på fredag.

Indtil da vil det være muligt at komme til Baltimore, New York, Washington og Boston for bare 849 kroner – man skal dog også købe sin returbillet hos Play.

»Hvis man drømmer om en spontan juleferie til USA, så har man netop nu chancen for at erhverve sig billige billetter,« som det lyder i en pressemeddelelse.

For tilbuddet gælder allerede for afgange i denne uge og frem til og med april.

»Så både juleferie, vinterferie og påskeferie er med i den mulige rejseperiode,« som Play påpeger.

B.T. har tjekket flyselskabets hjemmeside, og det har været muligt at finde billetter til den helt billige pris i perioden.

Det er dog til den billige pris kun muligt at have håndbagage med. Skal man have lidt flere pakkerier med, skal der lægges små 500 kroner oveni.

Desuden inkluderer afgangene fra København et stop i Reykjavik.

Play er et relativt nyt lavprisselskab, der blev etableret i 2021.