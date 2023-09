Hvordan afgør et flyselskab, hvem de 'smider af' flyet, hvis en afgang er overbooket?

Måske har du selv prøvet at være på vej ombord på et fly, der har flere passagerer end sæder? Hvis ikke, kan du sikkert forestille dig situationen.

For hvad sker der egentligt, hvis ingen rejsende frivilligt melder sig til at vente på en anden afgang?

Det er faktisk slet ikke så ualmindeligt, at flyselskaber sælger flere billetter, end der er pladser.

Omkring fem procent – eller omkring ni passagerer på hver flyvning – dukker nemlig aldrig op, selv om de har billet. Det viser tal fra det største britiske lavprisselskab, EasyJet.

Derfor kan der for selskabet være god fornuft og økonomi i at overbooke.

Problemet opstår i de situationer, hvor alle faktisk møder frem, eller hvor selskabet af en eller anden grund må skifte fly kort før afgang.

Ifølge europæiske lovgivning skal selskabet først forsøge at få nogen til at melde sig frivilligt mod et tilbud om økonomisk kompensation.

Lykkes det ikke, vælger selskabet selv, hvem der ikke kommer med.

Avisen Independent har talt med en talsmand fra EasyJet, som afslører, at selskabet forsøger at undgå at smide passagerer af, som har booket hele deres tur eller ferie gennem selskabet.

»Vores personale på landjorden har retningslinjer for, hvilken gruppe af kunder de skal prøve at undgå at vælge til ikke at rejse i de tilfælde, hvor flyet bliver nedgraderet, og der ikke er nok frivillige. Heriblandt er der en række typer, som eksempelvis dem, som har brug for særlig assistance og – hvis det er muligt – EasyJet Holidays-kunder.«

Med andre ord bliver folk med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, børn og passagerer med mere end bare én EasyJet-booking ikke smidt af flyet.

I Danmark flyver EasyJet kun til og fra København. Herfra er der direkte forbindelser til 15 forskellige destinationer i Europa.