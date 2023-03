Lyt til artiklen

Mere end 500 millioner kroner.

Det er, hvad Zebra A/S, som er virksomheden bag Flying Tiger Copenhagen, kræver af transportvirksomheden DSV.

Det skriver Finans.

Kravet skyldes uenighed om en kontrakt, som de to parter indgik kort før coronakrisen, som fik priserne på alt transport til at stige voldsomt. Aftalen de indgik lød på to år, hvor DSV skulle fragte containere for Flying Tiger Copenhagen til en fast pris. Men sidstnævnte mener, at DSV alligevel besluttede sig for at hæve priserne, da pandemien ramte.

Flying Tiger Copenhagen valgte, under protest, at betale fragtrater, men det er altså penge, som de nu vil have tilbage.

»Vi har en igangværende sag ved retten, og der er tale om et krav på mere end en halv milliard kroner fra vores side. Vi forventer, at vores partnere lever op til indgåede aftaler. Og vi har en klar melding fra vores advokater og eksperter om, at vi med altovervejende sandsynlighed kan vinde. Derfor kører vi denne sag,« siger administrerende direktør i Flying Tiger Copenhagen, Martin Jermiin, til Finans.

Til Børsen har DSV's driftsdirektør, Jens Lund, tidligere fortalt, at man er kompromissøgende, når det kommer til konfliktet med kunder.

Han har dog ikke ville udtale sig om den konkrete sag med Flying Tiger Copenhagen.