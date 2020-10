Det har været hårde tider for flyselskaberne siden coronakrisen indtog verden. Det ser dog ikke ud til, at det har fået dem til at hæve prisen på billetter. Tværtimod.

I et pristjek lavet af Dansk Flyprisindex ser det faktisk ud til, at priserne aldrig har været lavere.

»Det er det eneste, de kan gøre. Hvis de skal stimulere rejselysten, så kan de ikke sætte dem op. Så vil folk under ingen omstændigheder købe noget,« siger direktør Ole Stouby fra prissammenligningssiden Travelmarket.

Gennemsnitsprisen på europæiske flybilletter med afrejse i uge 44 er de billigste nogensinde, hvis du altså flyver fra Aalborg eller København. Flyver du fra Billund, så var billetterne lidt billigere i 2019, men har ellers aldrig været billigere.

»Flyselskaberne bløder. Deres ruter bliver slet ikke fyldt op,« siger Ole Stouby.

Flere og flere lande kommer i den orange kategori hos Udenrigsministeriets Borgerservice, som betyder, at myndighederne fraråder alle ikke-nødvendige rejser dertil.

»Vi kender ikke belægningen på flyselskabernes ruter, men i forhold til de søgninger, vi ser på ruter fra Danmark, så kan vi se, at ved de orange lande falder søgningen markant,« siger Ole Stouby.

I undersøgelsen indgår storbyerne Amsterdam, Barcelona, Berlin, London, Oslo, Paris, Prag, Rom, Stockholm, Wien. Dansk Flyprisindex har fulgt flypriserne siden 2009.