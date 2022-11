Lyt til artiklen

Drømmer du om en sviptur væk fra Danmark, når vinterkulden rigtig sætter ind i januar, har du mulighed for at gøre et regulært kup.

Selvom inflationen buldrer derudad, og priserne på energi er høje, er flybilletter vanvittigt billige i uge fire i januar.

Afgange fra København til Barcelona, Rom, London og andre destinationer i Europa i uge fire er ikke set billigere i Travelmarkets opgørelser, som går helt tilbage til 2010. Det skriver tv2.dk.

En billet fra København til en destination i Europa i uge fire koster i gennemsnit blot 390 kroner. Det er 100 kroner billigere end samme uge i 2020 før coronapandemien.

Trevi Fontænen i Rom. Foto: Victor Malafronte/STAR MAX/IPx Vis mere Trevi Fontænen i Rom. Foto: Victor Malafronte/STAR MAX/IPx

Til sammenligning koster en togtur med DSB fra Københavns Hovedbanegård til Aarhus mandag morgen i uge fire i 2023 med afgang klokken 08.56 449 kroner.

Årsagen til de rekordlave priser på flybilletter er ifølge Jacob Pedersen, luftfartsanalytiker i Sydbank, at flyselskaberne har skruet op for kapaciteten oven på coronapandemien, hvor utallige fly blev på jorden.

»Vi har haft en sommer med meget høj rejselyst og derfor også meget høje billetpriser, og flyselskaberne er i gang med at løfte deres aktiviteter til et niveau som før corona,« siger han til tv2.dk.

Den øgede kapacitet betyder, at luftfartsselskaberne står med overkapacitet uden for højsæsonperioderne, og det tvinger selskaberne til at sænke priserne, hvis de ikke skal flyve med tomme sæder eller se, at passagererne vælger konkurrenten.

Samtidig tager lavprisselskaberne ifølge Ole Stouby, direktør i Travelmarket, i øjeblikket markedsandele, og det er med til at presse presser ned.

I højsæsonerne skal man omvendt ikke regne med at se de store slagtilbud på flybilletter. Her er efterspørgslen stor, og det tager flyselskaberne sig godt betalt for.