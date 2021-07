Er du ved at være godt træt af de utilregnelige sommerskyld og halvlunkne temperaturer herhjemme? Så er det måske nu, du skal planlægge sommerferien til varmere himmelstrøg.

I hvert fald har det sjældent krævet færre mønter at fat i en flybillet. Det fortæller Ole Stouby, der er direktør for rejsesøgemaskinen Travelmarket, til B.T.:

»Før coronakrisen tog fart, var flybilletterne rekordbillige, men nu må vi sige, at flyrejser er blevet ekstraordinært rekordbillige.«

Travelmarket står bag Dansk Flyindeks, der hver måned følger udviklingen i priserne på flybilletter.

Og ifølge de seneste tal har 47 ud af 50 flybilletter i uge 28 til ti populære storbyer i Skandinavien og Europa aldrig været billigere. I hvert fald ikke siden 2010, hvor Dansk Flyindeks første gang sammenlignede priserne på flybilletter.

Faktisk er prisen for en flybillet i uge 28 i år 40 procent lavere end i samme uge i 2019.

Det betyder, at du for eksempel kan flyve fra Billund til Rom for 178 kroner, fra København til Palma de Mallorca for 103 kroner og fra Aalborg til Malaga for 497 kroner. Se flere destinationer her.

»Jeg havde ikke forudset så store prisfald, som vi ser, men en del af forklaringen skal selvfølgelig findes i, at udbuddet er langt større end efterspørgslen. Jeg vurderer, at 30-40 procent af de fly, der plejede at være i luften over Europa, fortsat ikke er på vingerne,« forklarer direktør for Travelmarket Ole Stouby.

Det betyder, at rigtig mange flysæder i øjeblikket samler støv frem for at lune chartergæster og andre rejsende.

»Det handler om ren overlevelse i flybranchen i de her tider. Der bliver virkelig kæmpet om passagererne, og når der fortsat er færre flyvende end normalt, så holder det billetpriserne nede,« lyder det fra Ole Stouby.

Dog gælder det om at være hurtig.

Når flyselskaberne kan se, at et fly er ved at være fyldt op, så stiger billetprisen stødt, så ifølge Ole Stouby kan det betale sig at planlægge i god tid:

»Det ikke er alle priser, der er virkelig lave. Det er først til mølle på billetterne til 70 til 200 kroner, og så er det klart, at jo tættere vi kommer på afrejse, jo mere stiger priserne,« siger Ole Stouby.

Hos Travelmarket forventer de dog, at der bliver ved med at være billige billetter at få fingrene i:

»Jeg forventer, at når folk er ved at være vaccineret, og vi når om på den anden side af sensommeren, så vil billetterne blive gradvist dyrere, for der kommer flere og flere rejsende. Men vi skal nok et stykke ind i 2022, før vi er tilbage til prisniveauet før corona på mange af de europæiske destinationer,« siger Ole Stouby.