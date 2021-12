Løgne, manipulationer og falske rabatter.

Telesælgeren Jakob på 21 år fra Nordjylland står nu frem og fortæller, hvordan han og en stribe andre unge telesælgere groft har narret danske forbrugere til at binde sig til et abonnement hos elselskabet Go Strøm.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte i oktober i år Go Strøm for ulovligt telefonsalg og vildledning af forbrugerne.

Jakob er af de telesælgere, der har snydt forbrugerne, erkender han.

Han tog efter sommerferien i år til en lille by uden for Malaga i Spanien sammen med nogle kammerater. Her havde han fået job som telesælger for Go Strøm.

»En af mine kammerater kunne slet ikke lide det der med at ringe rundt og narre folk. Så han stoppede efter to-tre dage og søgte et andet job i Malaga,« siger han og tilføjer, at han selv brugte et dæknavn, når han ringede forbrugerne op.

»Vi fiflede jo med, hvad vi sagde.«

Jakob forklarer, at han og kammeraterne blev oplært af en salgsleder, der blandt instruerede dem i at sige, at forbrugerne kunne spare 800-1.200 kroner om året, hvis de skiftede til Go Strøm.

Forbrugere vælter på Trustpilot deres harme ud over Go Strøm og firmaets vildledende fupmetoder. Foto: Screenshot af anmeldelse på Trustpilot. Vis mere Forbrugere vælter på Trustpilot deres harme ud over Go Strøm og firmaets vildledende fupmetoder. Foto: Screenshot af anmeldelse på Trustpilot.

»Når jeg ringede op, sagde jeg til alle, at de kunne spare 949 kroner om året – lige meget hvilket elselskab de havde i forvejen. Vi havde fået at vide, at det var bare sådan, det var,« siger Jakob og fortsætter:

»Og så sagde vi, at der var et klimatillæg på deres eksisterende elaftale, som ville blive skåret væk, hvis de skiftede til Go Strøm, og at kunden derfor kunne spare penge ved at slippe for klimatillægget.«

Men det er et ‘klimatillæg’, som slet ikke eksisterer, ikke sandt?

»Jo, lige præcis.«

Jakob har ud over sit eget vidnesbyrd sendt en række lydfiler til B.T., som telesælgerne ifølge Jakob fik udleveret under oplæringen som inspiration til, hvordan de kunne få en kunde på krogen.

Lydfilerne afslører særdeles vildledende og manipulerende salgsmetoder, som ender med, at forbrugerne udleverer fuldt cpr-nummer, registrerings- og kontonummer til deres bankkonto.

Til slut bliver de bundet til et abonnement hos Go Strøm i den tro, at de skal have penge tilbage og nu har fået et billigt elabonnement uden et klimatillæg – et tillæg, som ikke findes!

Her er par eksempler fra lydfilerne:

»Dav. Jeg ringer inde fra Go Strøm via denne grønne omstilling (...). Du betaler jo stadig det her klimatillæg, Leif, på den gamle elløsning derude.«

Telesælgeren siger herefter i strid med sandheden, at Leif skal have tilbagebetalt penge fra sit gamle elselskab, og at han derfor skal oplyse sit registrerings- og kontonummer, så pengene kan blive sat ind på Leifs konto. I virkeligheden skal sælgeren bruge det til at oprette ham som kunde i Go Strøm.

»Vi piller ikke ved noget som helst. Det er kun din regning, der får to grønne klimamærker, og så bliver den lidt billigere i fremtiden, og så får du faktisk også nogle penge tilbage, som du har betalt for meget på den gamle elløsning,« manipulerer telesælgeren på lydfilen.

På en anden lydfil præsenterer en telesælger sig sådan her:

»Jeg ringer fra det, der hedder Go Strøm. Den grønne omstilling. Det er også det, der hedder Parisaftalen nede i Europa.«

Forbrugeren i den anden ende af røret er forståelig nok noget forvirret og forsøger at gøre opmærksom på, at hun ikke er klar over, hvad der foregår.

Men det afsporer ikke telesælgeren, der bare klør på med løgnen om, at forbrugeren kan spare det ikkeeksisterende ‘klimatillæg’:

»Det eneste, vi gør, er, at vi stopper den nuværende betalingsserviceaftale med det her klimatillæg på, og så opretter vi en ny betalingsserviceaftale uden det her klimatillæg på. Så det kører på skinner,« lyver sælgeren på lydfilen.

Sælgeren manipulerer derpå forbrugeren til at udlevere sit cpr-numre og bankoplysninger og binder til sidst forbrugeren til et abonnement hos Go Strøm.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen. Foto: Linda Kastrup Vis mere Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen. Foto: Linda Kastrup

Fremgangsmåden er desværre velkendt, oplyste forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i forbindelse med politianmeldelsen af Go Strøm:

»Der er efter vores vurdering tale om så grov og for nogle af selskaberne også systematisk vildledning af forbrugerne, at det kan være bedrageri, hvis forbrugerne lider et økonomisk tab ved at blive overført til et andet elselskab.«

Jakob bekræfter over for B.T., at han har lokket cpr-numre ud af forbrugeren under påskud af, at det skulle bruges til en form for registrering i Folkeregistret.

»Cpr-nummeret skulle vi bruge til at flytte selskab, men vores forklaring var, at vi skulle bruge det til noget i Folkeregistret. Det var endnu et kneb til at få det ud af dem.«

Hvordan havde din moral det med det?

»Svingende. På den ene side var man jo lige taget afsted 2.000 kilometer væk hjemmefra, og de andre sælgere var vildt søde. De syntes også, det var lidt svært, om man kunne gøre det her med god samvittighed. Men det gjorde man jo bare.«

Jakob stoppede som telesælger for Go Strøm efter to og en halv uge.

»Vi tog hjem, fordi moralen satte ind,« siger han.

B.T. har forsøgt at få direktør for og ejer af Go Strøm Rasmus Moustgaard til at forholde sig til kritikken.

Gennem en kundeservicemedarbejder oplyser han, at han ikke har nogen kommentarer.

B.T. har set dokumentation for, at Jakob har arbejdet som telesælger for Go Strøm. B.T. har accepteret, at Jakob kun står frem med sit fornavn, da han er bange for konsekvenserne ved at stå frem med fuldt navn. B.T. er bekendt med hans fulde identitet.