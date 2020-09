Der er tilsyneladende gode penge i flødeboller med kokosovertræk, hindbærskum og lakridspulver.

I hvert fald er det lykkedes Spangsberg Chokolade A/S at præsentere endnu et flot overskud for 2019.

Det skriver Finans.

Spangsberg Chokolade endte med et overskud på hele 3,6 millioner kroner for 2019.

Det er over en fordobling i forhold til 2018, hvor de lækre flødeboller indbragte et overskud på 1,3 millioner kroner.

»Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende,« fremgår det af regnskabets ledelsesberetning.

Resultatet er det bedste siden 2016.

Derudover forventer Flødebolle-pusheren ikke, at coronavirussen og 2020 ender med at have store økonomiske konsekvenser, når de kigger fre mod det næste årsregnskab.