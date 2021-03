De rentefrie momslån er en redningskrans for mange pressede virksomheder i disse tider.

Men flere og flere anmeldelser tikker også ind hos politiet. Anmeldelser om fejlagtige oplysninger, som personer angiver på vegne af virksomheder, for at få adgang til de fordelagtige lån.

Skattestyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at de på mandag vil politianmelde yderligere seks personer, og dermed vil det samlede antal runde 25, da 19 blev politianmeldt tilbage i november. Anmeldelserne af de 25 personer vedrører 28 virksomheder, lyder det.

Anmeldelserne kommer på baggrund af den grundige kontrol, der foretages i forbindelse med ordningen, oplyser Kim Tolstrup, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

»Vi kan jo aldrig garantere, at der ikke kan ske svig, heller ikke her. Men ordningen med moms- og lønsumslån havde det formål at styrke likviditeten hos virksomhederne, og at virksomhederne efter en kort sagsbehandling – inden for fem arbejdsdage – kunne få godkendt et rentefrit lån.«

»Med så kort en frist har vi skullet være skarpe i udvælgelsen af mistænkelige ansøgninger, og det ser ud til, at vi er lykkes med det.«

I pressemeddelelsen oplyses det også, at der ad to omgange i 2020 er blevet udbetalt moms- og lønsumslån til cirka 27.000 virksomheder for mere end 7,4 milliarder kroner.

Men det er langt fra alle virksomheder, der har fået andel i lånene.

3.300 virksomheders ansøgninger er blevet afvist, og mere end halvdelen af dem havde ikke opgivet den moms eller lønsumsafgift, som de ønskede at låne, rettidigt.

700 af afslagene kom på baggrund af, at virksomhederne allerede havde modtaget et lån. Og så fik 37 ansøgere et afslag, fordi de var blevet dømt for økonomisk kriminalitet.