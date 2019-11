'Tak for din bestilling. Vi beklager at måtte meddele dig, at vi – med henvisning til vores 'Fair Use'-politik – har besluttet at annullere din bestilling.'

Sådan lyder den besked, som en række af Boozt.coms kunder har modtaget de seneste dage.

Webshoppen, som sælger modetøj til hele familien, har nemlig indført en såkaldt 'Fair Use'-klausul, som betyder, at de kunder, der i deres øjne returnerer for meget tøj, er blevet udelukket fra at handle på Boozt.com. Én er Maria Lauridsen.

Hun er mor til to og bor sammen med sin familie i en lille by i Nordjylland, hvor der er langt til shoppingmuligheder og dermed også butikker, hvor man kan gå ind og prøve tøjet på. Derfor har hun længe benyttet Boozt.com til at handle tøj til sig selv, sin mand og sine to børn.

»Jeg er bare en almindelig forbruger, der køber, prøver og sender tilbage, hvis det ikke passer,« siger Maria Lauridsen til B.T.

Det var hun hvert fald indtil tirsdag, hvor hun fik besked om, at hun ikke længere kan handle på Boozt.com. Da hun efterfølgende ringede til firmaets kundeservice for at få en forklaring – på det, hun var sikker på var en misforståelse – blev hun mødt med en nedslående besked.

»De fortæller, at de ikke ønsker at handle med mig mere, fordi jeg har sendt for mange varer tilbage, men de kan ikke oplyse, præcis hvor meget det er, eller hvorfor jeg er blevet slettet,« siger Maria Lauridsen.

Denne besked modtog Marie Lauridsen fra boozt.com onsdag. Foto: Privatfoto/Maria Lauridsen Vis mere Denne besked modtog Marie Lauridsen fra boozt.com onsdag. Foto: Privatfoto/Maria Lauridsen

Maria Lauridsen fortæller, at hun, i den tid hun har været trofast kunde hos Boozt.com, altid har betalt for sine varer, aldrig har brugt tøjet, inden hun har returneret det, og generelt har overholdt Boozt.coms retningslinjer. Alligevel er hun nu blevet bandlyst fra webshoppen.

»Jeg er rystet over deres måde at behandle mig som kunde på. Jeg har været en loyal kunde, overholdt reglerne, rost dem og givet gode anmeldelser, og så får man det smækket lige tilbage i hovedet,« siger hun og tilføjer:

»Det er jo bare en butik, så det er ikke, fordi jeg er helt slået ud, men jeg føler mig straffet uden rigtigt at forstå, hvad jeg har gjort galt.«

Maria Lauridsen fortæller desuden, at hun – til trods for at hun hver eneste dag får e-mail om tilbud om nye varer – ikke har fået en eneste advarsel om de nye regler, eller hvilke konsekvenser det ville få for hende som forbruger.

Maria Lauridsen er langtfra den eneste, der føler sig uretfærdigt behandlet af Boozt.com. På Trustpilot vælter det ind med enstjernede anmeldelser fra kunder, der i løbet af det seneste døgn også er blevet bandlyst fra webshoppen.

'Jeg har handlet på Boost 7 gange uden problemer, men har nu ikke længere lov til at handle på deres hjemmeside, fordi jeg har haft returneret nogle af tingene,' skriver en bruger.

En anden skriver: 'Synes det er ubehageligt at bare få en mail om at ens ordre er annulleret,' og tilføjer:

'Det ville have været rart at få en mail inden, så ville jeg gerne have ændret mit forbrugsmønster – selvom jeg nu langtfra returnerer i det omfang, som I giver udtryk for at man skal, når man bliver udelukket pga. 'uetisk brug'. Har ca. bestilt noget 4-5 gange årligt, ikke to gange ugentligt.'

Her kan du læse det svar, som utilfredse brugere har modtaget på Trustpilot. Foto: Screenshot/trustpilot Vis mere Her kan du læse det svar, som utilfredse brugere har modtaget på Trustpilot. Foto: Screenshot/trustpilot

Hos Boozt.com oplyser de, at de har indført den nye 'Fair Use'-klausul, fordi de oplever, at 'et fåtal' (angiveligt under 0,5 procent) af kunderne har et 'uetisk brug' af deres returtjenester.

»For at give et eksempel: Hvis du køber 300 ordrer, og du returnerer 298 af dem, så køber du ikke med hensigt om at se, om kjolen passer,« siger salgs- og marketingchef Peter G. Jørgensen.

Da B.T. spørger ind til, om Maria Lauridsen har et uetisk forbrug, lyder svaret, at man ikke ønsker at kommentere konkrete tilfælde. Da B.T. spørger, hvad skæringspunktet er, og hvordan man som forbruger kan vide, om man returnerer for meget, er svaret også vagt.

»Uden at sætte tal på det vil jeg sige, at det handler om at købe tøj på en normal måde. Det, vi forsøger at komme til livs, er så langtfra et normalt forbrug, at det skal man som normal forbruger overhovedet ikke være bekymret,« siger salgs- og marketingchef Peter G. Jørgensen.