Allerede fra midten af marts begyndte en lind strøm af mails og telefonopkald i stigende grad at vælte ind hos knap 1,5 millioner danskere. Det var dårlige nyheder.

Oven i coronakrisens forvirring og begrænsninger kom nu også beskeden: ‘Din flybillet er aflyst’ eller ‘din pakkerejse er aflyst’. En ærgerlig melding. Og for omkring en halv million danskere en melding, som har vist sig at være bekostelig økonomisk.

Siden coronakrisen brød ud i lys luge med nedlukning af Danmark den 11. marts, har 33 procent af den voksne befolkning - hvilket svarer til cirka 1,5 millioner danskere - fået aflyst en ferie i form af flybilletter eller en pakkerejse på grund af coronakrisen.

Af dem har 36 procent - svarende til omkring 500.000 danskere - fortsat ikke fået deres penge tilbage, selv om de har ret til det.

Det viser en rundspørge, YouGov har foretaget for B.T.

»Det stemmer desværre rigtig godt overens med vores indtryk af situationen,« siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk:

»Det viser jo, at der ikke er tale om en lille gruppe hysteriske forbrugere, men at det rammer meget bredt i befolkningen. I nogle tilfælde er der altså tale om, at en pakkerejse med hele familien til en værdi af 50.000 kroner er aflyst. Og de penge venter man så stadigvæk på.«

Og selv om det er forståeligt, at mange fly- og rejseselskaber enten er ramt hårdt økonomisk af krisen, eller at firmaer er begravet i administrativt arbejde for at udbetale pengene, er tålmodigheden ved at være sluppet op.

FAKTA: Sådan har vi spurgt I det følgende fremlægger vi spørgsmål og svar i den YouGov-undersøgelse, der refereres til i denne artikel. Har du, efter corona-epidemien brød ud, fået aflyst/annulleret en ferie (fx en pakkerejse) eller en flybillet? Ja: 33 % Nej: 65 % Ved ikke: 2 % (Kilde: YouGov for B.T. blandt 1.255 repræsentativt udvaglte respondenter) Vi spørger nu de respondenter, der har fået aflyst en ferie. Har du fået dine penge tilbage for den aflyste rejse/flybillet? Ja: 42 % Nej: 36 % Har accepteret en voucher eller ombooking i stedet: 17 % Ved ikke: 5 % (Kilde: YouGov for B.T. blandt 417 respondenter, der har fået aflyst en rejse under coronakrisen)

»Det er jo fint nok, at vi skulle udvise en vis form for tålmodighed, for situationen har været ekstraordinær, men det her går altså uacceptabelt langsomt,« siger Vagn Jelsøe:

»Problemet er også, at vi har set en del uklarhed i kommunikationen fra både selskaber og politikere, og det har skabt nervøsitet og usikkerhed i forhold til, om man kan få sine penge, som man har ret til. Det er ikke godt nok. Situationen er uacceptabel.«

Han forklarer, at Forbrugerrådet Tænk både har kontaktet Transportministeriet og Trafikstyrelsen for at få klarhed over situationen på flyområdet.

»Hos ministeriet har man bekræftet, at de gældende regler skal overholdes, og hos Trafikstyrelsen lyder det, at man har rykket for, at flyselskaberne udbetaler de penge. Alligevel går det langsomt,« siger Vagn Jelsøe.

Helt håbløst er det dog ikke, hvis du sidder og har fået besked om, at dine billetter eller din rejse er aflyst.

42 procent af dem, der har fået aflyst en rejse - svarende til omrking 620.000 danskere - har fået deres penge tilbage.

17 procent - svarende til cirka 250.000 danskere - har accepteret at tage imod en voucher eller at få ombooket sin rejse.

»Det hører selvfølgelig også med til historien, at der er en del selskaber, som gør det helt efter bogen, og som er hurtige til at betale tilbage. Så man skal selvfølgelig henvende sig til sit selskab, lige så snart aflysningen kommer,« siger Vagn Jelsøe.