En rigtig smart udformet svindel-sms vælter i disse dage ud på danskernes telefoner.

Den kommer ind under overskriften ’pakkeinfo’ og har allerede suget adskillige danskere ind i en svindelkarrussel, der koster rigtig mange penge.

»De her svindlere har desværre haft held med den her. Sproget er godt, og de skriver ud om en situation, rigtig mange helt reelt står i lige nu: at man skal hente en pakke,« siger Peter Kruse, ekspert i IT-sikkerhed ved CSIS, til B.T.:

»Folk bliver simpelthen rippet. Du bliver rullet ind i en abonnementskarrusel. Det her er ren og skær svindel.«

Denne sms har allerede nu rippet adskillige danskere. Vis mere Denne sms har allerede nu rippet adskillige danskere.

Nummeret er meget simpelt.

Du modtager en sms med overskriften 'pakkeinfo'.

Der står, at du skal trykke på et link for at betale restporto.

Når du trykker på det link, kommer du ind til en side, hvor der står ’pakkenummer’ og herefter videre til en side, hvor du får besked på, at du skal betale 20 kroner i resterende porto, og at din pakke er på vej.

Trykker du igen der, kommer du ind på en side, hvor du skal udfylde dit navn og dine oplysninger.

Her står der så også med småt, at du samtidig melder dig ind i et abonnement, hvor du bliver trukket 39,99 euro.

Det svarer til 299 kroner – hver måned. Og det abonnement, du betaler for, er naturligvis et rent luftkastel - du får intet for pengene.

»Jeg kan bekræfte, at vi allerede har set en del danskere, som er røget i den her fælde,« siger Peter Kruse:

Når du kommer ind for at 'betale porto', melder du dig samtidig ind i en svindelkarussel. Vis mere Når du kommer ind for at 'betale porto', melder du dig samtidig ind i en svindelkarussel.

»Det er det, man kalder ’smishing’. Det er phishing via sms, og formålet er jo, at der står nogle IT-kriminelle her og vil have dine kreditkortoplysninger.«

Peter Kruse forklarer, at det vi har en større tendens til at ryge i svindel-fælden, når beskederne kommer på sms fremfor mail.

»Paraderne er desværre lidt længere nede. Så det er altså vigtigt hele tiden at bruge sin sunde fornuft,« siger Peter Kruse:

»Hvis du bliver bedt om at aflevere dine oplysninger via et link i en sms, så er det nej tak med det samme. Så simpelt er det.«