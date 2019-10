En bølge af stigende bankgebyrer rammer nu et stødt stigende antal danskere.

Først kom det frem, at Jyske Bank varsler kunderne prisstigninger på 26 gebyrer. Nu viser det sig, at også Sydbank og Almindelig Brand Bank er med på gebyrbølgen. Det betyder, at over en million bankkunder er i farezonen for at skulle have flere penge op af lommen.

»Der er ingen tvivl om, at bankerne nu for alvor rører på sig, og når de gør det, så gælder det altså om at være lysvågen,« siger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk:

»Vi ser ofte, at når én bank åbner ballet, så bliver de andre banker ligesom budt op til den her dans med gebyrstigninger.«

Det er helt almindelige ting som at have en bankkonto, et betalingskort eller at hæve penge, der stiger – alt efter, hvilken bank du er kunde hos – og hvilken type kunde du er.

En gebyrbølge, som bankerne er vendt tilbage til igen og igen de seneste år.

Mellem september 2009 og september 2019 er priserne for gebyrer på helt almindelige bankforretninger som at have en konto eller et betalingskort steget med 46,2 procent.

Det er fire gange så meget som de generelle forbrugerpriser i samfundet, som ’kun’ er steget med 11,3 procent i samme periode.

Hvordan stiger bankernes gebyrer? Almindelig Brand Bank Basiskundegebyr: 195 kroner i kvartalet. Rykkergebyr for kunder, der undlader at give lovpligtige oplysninger om deres formål med at være kunde: 300 kroner. Kunder, flytter til udlandet: 1000 kroner. Basiskundegebyret bortfalder, hvis man har en samlet bankforretning på over 300.000 kroner. Sydbank Kan endnu ikke oplyse konkret, hvilke gebyrer der stiger, men siger, at det blandt andet kan blive stigninger for at have betalingskort. Jyske Bank Har meldt ud, at prisen stiger på 26 gebyrer, at fire nye gebyrer kommer til – og at to gebyrer halveres i pris. Det er eksempelvis gebyrer for at have betalingskort, en konto og at få penge overført af en bankmedarbejder, der bliver dyrere. I alle tilfælde får du selv et varsel fra banken.

Det viser et udtræk, som Danmarks Statistik har foretaget for B.T.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at bankerne gør det her for at tjene penge. Og når man lægger alle de her gebyrer sammen, så bliver det til mange penge i længden,« siger Morten Bruun Pedersen.

Over en bred kam forklarer de tre banker prisstigningerne med, at det skal gå til at dække bankernes stigende omkostninger.

Hos Sydbank, der onsdag varslede prisstigninger på gebyrer – eksempelvis på betalingskort – forklarer man de kommende stigninger sådan her:

’De aktuelle markedsvilkår er udfordrende for os, som for alle andre bankfolk, og vi mener, det er fair og rimeligt, hvis vores kunder er med til at betale og dele vægten fra de stigende omkostninger, vi er udsat for,’ lyder det i en mail fra Sydbank.

Også Almindelig Brand Bank skriver, at 'gebyrerne bliver tilføjet, fordi vi generelt har stigende omkostninger'.

B.T. har været i kontakt med adskillige andre banker for at spørge til, om de hæver gebyrerne.

Kun Nordea er vendt tilbage. De forklarer, at det bliver lidt dyrere at have en bankboks – men står umiddelbart ikke til at hæve andre gebyrer for privatkunder.