»Vi undrer os over, at det kan ske i det danske sundhedsvæsen. Det skaber forvirring og utryghed, og i sidste ende går det ud over sikkerheden for patienter.«

Sådan lyder det fra formanden for Danske Patienter, Morten Freil, i et interview med DR.

Han mener, det er problematisk, at der lige nu mangler omkring 1300 forskellige lægemidler på de danske apotekers medicinhylde. Det gælder alt lige fra medicin mod transportsyge til adhd-medicin.

Psykofarmika og salve mod hæmorider er for øjeblikket heller ikke til at skaffe.

Formanden for Danske Patienter, Morten Freil. Foto: Torben Stroyer Vis mere Formanden for Danske Patienter, Morten Freil. Foto: Torben Stroyer

Ofte kan patienter få andre lægemidler end dem, der står på recepten, men der kan ske fejl, når patienter skifter til medicin med en anden dosis og pakning end den sædvanlige. Desuden er der risiko for, at patienter tager medicinen forkert, når den ikke ligner den, de kender.

Danmark er - som situationen ser ud lige nu - helt løbet tør for omkring 26 typer medicin, hvor der ikke er andre alternativer, vurderer Apotekerforeningen.

Torsdag holder Lægemiddelstyrelsen en faglig konference for at undgå, at danskerne fremover pludselig står uden medicin.

Lægemiddelstyrelsen kan sørge for, at det bliver mindre besværligt for patienter, læger og apoteker, når der mangler medicin. Blandt andet skal det være muligt, at lægerne tidligere kunne se i deres system, hvilke lægemidler som ikke kan skaffes.

Forklaringen på den manglende medicin skyldes, at medicin i stigende grad bliver produceret af få virksomheder, der typisk ligger i Kina og Indien. I disse lande kan der være tale om jordskælv, eksplosioner eller problemer med kvaliteten af medicinen på fabrikkerne.

Desuden bliver medicin ikke længere produceret til store lagre, så får én fabrik et problem, kan der opstå mangel på medicin i store dele af verden.

Samtidig kan prisen på lægemidler være lav i Danmark, så producenterne i en kortere eller længere periode vælger ikke at sælge til danskerne.

Det er ikke kun Danmark, som løber tør for bestemte lægemidler. For eksempel har Norge i år haft fagligt møde om manglen på medicin, som er den værste i ti år.

Sidste år holdt verdenssundhedsorganisationen WHO møde om manglen på antibiotika.