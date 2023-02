Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Flekslån og fastforrentede lån på fire procent koster nu det samme.

Det skriver Finans.

»Vi skal tilbage til 2019 for at finde noget lignende. Men da var forklaringen, at man kunne få lån med en fast rente helt nede i 0,5 procent,« siger Totalkredits chefanalytiker Sune Malthe-Thagaard.

Et flekslån er et lån, hvor renten varierer på aftalte tidspunkter. Har man eksempelvis et F3-lån, så har man aftalt et lån en rente med realkreditinstituttet, der er gældende i tre år. Derefter skal renten igen forhandles.

På grund af de store rentestigninger koster et F3-lån mere eller mindre det samme som et fastforrentet lån på fire procent.

Et fastforrentet lån er et lån, hvor renten i hele lånets løbetid er aftalt på forhånd. Det er samtidig det sikreste lån, da man er sikret mod rentestigninger.

Derfor er det næsten gratis for folk med flekslån at skifte til et fastforrentet lån og derved sikre sig mod eventuelle fortsat stigende renter, hvis man kigger på renter og afdrag alene.

Der har netop været auktion over obligationerne bag flekslånene. F1 og F3-lånene steg til hele 3,64 procent. Det er den kraftigste rentestigning siden 1997.