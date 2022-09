Lyt til artiklen

Hvis regeringen gav startskuddet, kunne man hurtigt få 20.000 boligejere fra gasfyr og over på fjernvarme.

Det siger Dansk Fjernvarme, der har kendskab til helt køreklare ansøgninger for 20.000 danske familier, til Børsen, efter Putin og Rusland lukkede for gassen, så priserne tog på himmelfart.

Men så let går det ikke.

Der er nemlig i år afsat 265 millioner kroner til fjernvarmepuljen – og de fleste af dem er allerede afsat. Fjernvarmepuljen giver et tilskud på 20.000 kroner for hvert olie- eller naturgasfyr, der konverteres til fjernvarme, og der er allerede ansøgt om tilskud for 318 millioner, mens der er givet tilsagn for 227 millioner kroner.

Derfor må de mange boligejere og projekter vente til næste år.

»Den slags stop-and-go politik betyder, at der reelt ikke kommer til at ske noget, før der er penge i puljen igen. Konkret medfører det, at der er 20.000 boliger, hvor fjernvarmen bliver forsinket,« siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, til Børsen.

I Greve Kommune sidder energichef Line Carlsen for eksempel helt klar til at trykke på knappen og give 2.000 boligejere med gasfyr og meget høje gasregninger et tilbud om at komme på fjernvarmenettet. Men de må vente til næste år.

Over for Børsen vil klima- og energiminister Dan Jørgensen ikke uden videre love flere penge til projekterne, men siger, at regeringen »følger udviklingen tæt«.