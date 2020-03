For den landsdækkende kæde Fitness World har coronakrisen været katastrofal. Allerede kort efter Mette Frederiksens tale den 11. marts lukkede Fitness World ned, og siden er den lukning blevet forlænget frem til den 13. april.

Med andre ord: Kædens hundreder af tusinder af kunder kan ikke bruge deres medlemskab til noget som helst lige nu. En situation, der har fået Fitness World til at reagere.

Om reaktionen kommer, fordi kunderne melder sig ud i hobetal i disse dage, svarer Fitness World ikke direkte på.

Ikke desto mindre fik alle kædens kunder tirsdag en mail, hvor Fitness World opstiller fire valgmuligheder.

1: Fortsæt med at betale og få et gavekort på 500 kroner til Fitness Worlds produkter.

2: Fortsæt med at betale og få 20 procent rabat på medlemskabet i de seks måneder efter, kæden åbner igen.

3: Sætte medlemskabet på pause.

4: Betale videre som om intet var hændt.

Hele pointen i mailen er naturligvis at kompensere kunderne for, at de ikke kan gøre brug af deres medlemskab.

Fitness World svarer ikke på, om mailen er et forsøg på at fastholde kunderne, så de ikke opsiger deres abonnementer.

Charlotte Nordland, presseansvarlig i Fitness World, forklarer dog, at det er et tiltag, som handler om at sørge for, at kæden og dens medarbejdere fortsat er der, når coronakrisen er slut.

’Vores højeste prioritet er at tage ansvar og sikre, at vi sammen kommer igennem den svære tid, så vores medlemmer har noget at komme tilbage til efter krisen, og at vores fantastiske medarbejdere kan beholde deres arbejde efter denne svære tid’, skriver hun i en mail til B.T.

Og hvad vælger kunderne så?

’Vores medlemmer er forskellige, og vi kan også se, at de vælger bredt blandt mulighederne’, skriver Charlotte Nordland.

Fitness World har 170 centre i Danmark og 4.300 ansatte.

Lige knap en halv million danskere har et medlemsskab hos Fitness World.