Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Energiselskaberne er den seneste tid blevet kimet ned af kunder med spørgsmål om, hvornår og hvordan de kan skubbe energiregningen.

Danskerne har nemlig mulighed for at få indefrosset en del af deres elregning som følge af Folketingets aftale om vinterhjælp.

Siden aftalen blev vedtaget i september, har energiselskaberne måttet arbejde intensivt på at finde en løsning til indefrysning.

Imellem tiden er det på få uger lykkes for it-virksomheden Netcompany at lave en tilmeldingsløsning klar. Hvordan den fungerer, kan du se her i artiklen.

Her er udpluk af aftalen: Aftalen, der har fået navnet vinterhjælp, er kommet i stand som følge af de stigende energipriser. Her er et udpluk af aftalen: Elafgiften sænkes fra 69,3 øre per kilowatt-time til EUs minimumssats på 0,8 øre per kilowatt-time. Det sker midlertidigt i første halvdel af 2023.

Børnechecken hæves midlertidigt med 660 kroner per barn. Pengene udbetales i januar 2023.

Der bliver mulighed for en indefrysningsordning for husholdninger og virksomheder. De får mulighed for at indefryse betalingen af den del af regningerne for el og gas, der overstiger priserne per 4. kvartal 2021. Kilde: Finansministeriet

»Frem for at energiselskaberne hver især skulle i gang med at udvikle deres egne systemer til at håndtere processen omkring indefrysningsordningerne, har vi nu en løsning klar, der kan tages i brug samtidig med, at indfrysningsordningerne træder i kraft,« siger Thomas Holst Demant, partner i Netcompany, i en pressemeddelelse.

Fra 1. november kan tilmeldingsløsningen tilgås via Netcompany eksisterende platform mit.dk, som mange danskere allerede benytter til at få deres lønsedler og post fra det offentlige.

»Med vores løsning bliver processer samlet i ét system, som energiselskaberne hurtigt kan implementere hos dem selv. Det gør det lettere for energiselskaberne, men sikrer også danskerne et bedre overblik,« siger Thomas Holst Demant.

Netcompanys nye løsning er udviklet i samarbejde med Norlys, som er det første private energiselskab, der vil tilbyde ordningen til sine kunder.

»Det er vigtigt for os, at det bliver nemt for vores kunder at tilmelde sig indefrysningsordningen, og derfor er vi glade for, at vores kunder blot skal logge ind på mit.dk, som de fleste kender i forvejen,« siger Mads Brøgger, der er direktør for Norlys’ energiforretning, i pressemeddelelsen.

Nedenfor kan du se, hvordan brugeroplevelsen ser ud i Netcompanys tilmeldingsløsning til indefrysning af energiregningen.

Trin 1: Her kan du se Netcompanys tilmeldingsløsning via mit mit.dk. Foto: PR-foto Vis mere Trin 1: Her kan du se Netcompanys tilmeldingsløsning via mit mit.dk. Foto: PR-foto

Trin 2. Foto: PR Vis mere Trin 2. Foto: PR