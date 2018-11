Forbrugerombudsmanden har politianmeldt fire netbutikker for at vildlede forbrugerne. Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Der er tale om netbutikkerne Bilablau.dk, flipsu.dk, ophoerspriser.dk og pluus.dk, der i alle tilfælde anklages for at snyde deres kunder til at tegne et abonnement, som de ikke er klar over, de tegner.

De fire webbutikker har lavet samme nummer. Når man som kunde køber en vare og indtaster sine betalingsoplysninger, giver man samtykke til, at der trækkes mellem 89-139 kroner om måneden for en såkaldt fordelsklub.

Problemet er bare, at kunderne i mange tilfælde først opdager, at de er med i en fordelsklub, når pengene begynder at forsvinde fra deres konto.

»Forbrugerombudsmanden vurderer, at de fire virksomheder ikke gør deres kunder tydeligt opmærksomme på, at de tilmelder sig et løbende betalingsabonnement ved at handle på hjemmesiden,« skriver Forbrugerombudsmanden i pressemeddelelsen, og uddyber:

»Virksomhederne er derfor politianmeldt for overtrædelse af vildledningsforbuddene i markedsføringsloven.«

Forbrugerombudsmanden skriver også, at kunder, der er blevet snydt til at være medlemmer af kundeklubben, ikke er bundet af aftalen.

De giver en række råd til de kunder, der er blevet snydt.