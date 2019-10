Det behøver ikke være indviklet raketvidenskab at spare seriøse penge på husholdningsbudgettet. Meget langt fra.

Ofte kan simple tiltag føre til besparelser, som kan løbe op i adskillige hundrede og endda tusinder af kroner om året.

B.T. har allieret sig med to af landets førende eksperter på privatøkonomi.

Du får her tre råd til at spare penge i supermarkedet, som du kan gå i gang med på stedet.

Du kan spare hundreder på at droppe indkøbsposer.

De overraskende dyre poser

»Du kan spare meget ved at huske en mulepose i stedet for at købe indkøbsposer,« siger Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea:

»Mange har sågar en tendens til at bruge indkøbsposerne som skraldeposer. Det er helt misforstået og en meget dyr vane.«

Hvor meget kan du spare?

Er du eksempelvis enlig og køber to indkøbsposer om ugen til en gennemsnitspris på 2,50 kroner, bruger du 260 kroner om året på indkøbsposer.

Er I en familie og køber fem indkøbsposer om ugen til en gennemsnitspris på 2,50 kroner, bruger du 650 kroner om året.

Skynd dig at sætte et engangsbeløb af til en bunke stofposer. Det er virkelig nemme penge.

Den kedelige liste - og hårde udfordring

»Hold dig til en indkøbsliste, du har lavet før du går i supermarkedet. Det lyder kedeligt og banalt, men det kan være helt ufatteligt svært,« siger Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk:

»Hele butikken er indrettet for at lokke dig til impulskøb. Det er næsten umuligt at komme igennem den jungle uden impulskøb, men lykkedes det, kan du spare mange penge her.«

Hvor meget kan du spare?

Ifølge Bruno Christensen, ekspert i detailhandel, viser de seneste årtiers forskning, at op mod 80 procent af de varer, vi køber i supermarkeder, i større eller mindre omfang er impulskøb.

Der er virkelig penge at spare her.

I 2017 viste en undersøgelse fra GfK Consumerscan, at en gennemsnitlig dansker går i supermarkedet 182 gange om året.

Hvis du bare foretager impulskøb for 20 kroner i gennemsnit hver gang – og det er umiddelbart lavt sat over det lange løb – så impulskøber du for 3.640 kroner om året.

Hvis du kan slæbe dig igennem supermarkedet med stram disciplin uden at lade dig lokke, så er der et ret stort besparelsespotentiale her. Prøv det.

Farvel til de kendte mærker

»Du skal se dig lidt for, når du handler. De varer, der er i øjenhøjde, er ofte de dyrere mærkevarer. Men hvis du ser lidt længere nede i bunden af hylden, er der meget billigere alternativer. Dem kan man altså også prøve af,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Hvor meget kan du spare?

Der er seriøse penge at spare, hvis du skifter kendte mærker ud med own brand-varer.

Stort alle supermarkedskæder har sine egne mærker - såkaldte 'own brands' som Xtra, Budget, First Price og Vores - på rigtig mange varer.

En undersøgelse i Søndagsavisen viste i april 2018, at du kan spare mere end 50 procent på at skifte mærkevarer ud med butikkernes egne mærker.

Lad os sige, du handler i en af Coops butikker og prøver en lang række af deres egne varer frem for mærkevarer.

Du finder ud af, at du godt kan lide Xtras tomatketchup til 10,95 for et kilo. Den køber du nu en gang om måneden fremfor Heinz tomatketchup til 41,95 for et kilo.

Samtidig finder du ud af, at Xtra leverpostej til 10,50 for 500 gram er lige så god som 500 gram Stryhns grovhakket til 30,50. Den køber du en gang om ugen.

På de to varer har du nu sparet 372 kroner om året på ketchup og 1.040 kroner på leverpostejen, fordi du er gået fra kendte mærker til såkaldte own brands.

Årlig besparelser på de to varer? 1.412 kroner.

Det er bare med at komme i gang med at smage. Kan du lide de billige mærker, er det penge lige ned i lommen.

(Priserne for ketchup og leverpostej er hentet på coopmad.dk)