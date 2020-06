Med en simpel finte kan man få en gevinst i sin pensionsopsparing på op mod 50.000 kroner.

Det gælder personer, der har en ratepension. Det skriver Børsen.

Normalt er det sådan, at en ratepension bliver udbetalt i en periode over 10 år. Det står i pensionspolicen. Men ændrer man i det, kan det have en økonomisk gevinst for dig. Det mener økonomiske rådgivere.

Faktisk er finten så simpel, at man blot skal ændre sin udbetalingsperiode til 20 år i stedet for 10.

»Jeg er sjældent i en situation, hvor det kan betale sig at følge policens bestemmelser,« siger Marianne Thørs, der til daglig er rådgiver inden for privatøkonomi i rådgivningshuset Confida.

Ved at forlænge ratepensionen fra 10 til 20 år, kan hver tredje ifølge beregninger, som PFA har lavet, få en gevinst mellem 10.000 og 50.000 kroner.

Der er dog ikke mange, der ændrer i deres pensionspolice. Og det er ifølge Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA, fordi folk ikke tager stilling.

Ifølge Carsten Holdum er de 65-årige, der er i fuldt vigør, har svært ved at se sig selv som aktive 74-årige, så de vil bare have pengene med det samme og være sikre på, at de får dem.

For der er altid en frygt for, at man dør fra sin pension.

Skulle det ske, kommer pensionen alligevel nogen til gode. Den går nemlig til familien, når det er en ratepension.

Grunden til, at det for nogle kan svare sig at få udbetalt sin ratepension over tyve år, skyldes, at man kan få mere udbetalt i folkepensionens tillægsbeløb, når man forlænger tiden.

På den måde bliver de årlige udbetalinger fra en opsparing selvfølgelig mindre, men samtidig bliver modregningen i i folkepensionens tillægsbeløb også mindre.

Derfor får man altså mere ud af sin opsparing.

Det er dog ikke alle, der får noget ud af finten. Det gælder folk, som har mellemstore opsparinger på 1-2 mio. kr.