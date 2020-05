Da Fine og Asmus Deleuran i slutningen af november 2019 brugte 6.000 kroner på at bestille to senge i Jysks onlinebutik, var de positivt stemt. De så frem til at få to nye senge, som deres børn kan sove i, når de er i sommerhuset i Røsnæs.

Men deres smil stivnede hurtigt. Købet af sengene har nemlig udviklet sig til en saga, som har efterladt Fine dybt frustreret og ked af det.

Dermed er parret del af en voksende gruppe Jysk-kunder, som den seneste tid har oplevet store problemer med giganten.

Startskuddet til Fine og Asmus' kamp med Jysk lød, da sengene ankom i december. Der manglede lameller, som madrasserne skal ligge på, og der manglede beslag til den ene seng.

Fine Deleuran er skuffet over Jysk. Foto: Privat Vis mere Fine Deleuran er skuffet over Jysk. Foto: Privat

»Jeg reklamerer med det samme. De siger, jeg kan køre til Jysk i Kalundborg og hente det, og jeg ender så med at måtte købe nogle lameller, der er lidt dyrere, fordi de ikke har dem, der passer til sengene,« forklarer 33-årige Fine Deleuran.

Sengene holdt, da de var i sommerhuset i juledagene. Men da familien kom tilbage i februar, gik det galt.

Langsomt begyndte de to senge at falde fra hinanden.

»Først gik lamellerne i den ene seng i stykker. Kort tid efter skete det samme med den anden. Og så begyndte skruerne at falde ud af den seng, hvor vi endnu ikke havde fået leveret beslag,« fortæller Fine.

De to senge gik hurtigt i stykker. Foto: Privat Vis mere De to senge gik hurtigt i stykker. Foto: Privat

Hun kontaktede Jysks kundeservice. De lagde igen op til, at hun skulle hente enkelte dele.

Det var Fine dog nu blevet lunken ved. Hun forklarede, at hun hellere ville returnere sengene helt.

Efter en måned med mails frem og tilbage accepterede Jysk i slutningen af marts at tage dem retur. Fine skulle bare møde op i butikken for at få det på plads.

»Vi kører tilbage til Kalundborg fra vores privatadresse på Frederiksberg. De er smaddersøde. Det tager en time at få bestilt den her retur. Vi tager op og stiller sengene frem, så de kan hente dem, og tager så hjem,« fortæller Fine.

Men da fragtmanden ringede et par dage senere, gik det galt igen.

Han var ikke blevet oplyst om, at Fine og Asmus ikke var på adressen, så han måtte ikke hente sengene.

»Så vi må bestille endnu en retur. Der går yderligere en uge, før de henter sengene. Så får vi besked på at komme tilbage til butikken og få et tilgodebevis,« fortæller Fine.

Så de kørte til Kalundborg igen. Her fik de et tilgodebevis, som Fine planlagde at bruge på senge, som var på tilbud i Jysks onlinebutik.

Det tog et par uger at få afhentet sengene. Foto: Privat Vis mere Det tog et par uger at få afhentet sengene. Foto: Privat

»Jeg spørger dem specifikt, om jeg kan bruge det tilgodebevis på nettet, når jeg kommer hjem. Og de siger til os, at det kan faktisk kun bruges på nettet, fordi den seng vi ønsker at bestille, er en onlinevare, så den kan de ikke bestille via butikken,« fortæller Fine.

Da de er hjemme igen, sætter hun sig foran skærmen og gør klar til at sætte punktum for sagen.

Men da hun kommer frem til at skulle betale, kan hun ikke bruge det bevis, hun lige har fået udleveret.

»Jeg ringer til kundeservice igen. De siger, at jeg ikke kan bruge tilgodebeviset på nettet. Det virker kun i butikken.«

De kommende dage venter hun på et opkald fra Jysk i Kalundborg. Da det kommer, er tilbuddet på den nye seng udløbet.

Efter et halvt år sidder Fine og Asmus fortsat uden nye senge til deres drenge.

»Dem i Jysk Kalundborg er søde, men de kan ikke hjælpe. De gemmer sig bag regler: 'Det kan vi ikke. Det må vi ikke'. Kundeservice bliver ved med at sige, at jeg skal gå ned i butikken. Der er ingen, der tager ansvar,« siger Fine Deleuran:

»Jeg er skuffet over Jysk. Hvis ikke det have været så mange penge, havde vi måske givet op. Det er frustrerende, og jeg bliver faktisk ked af at skulle bruge så meget tid på det her. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt.«

Efter B.T. torsdag tog kontakt til Jysk, har de kontaktet Fine og bedt hende møde op i butikken, hvor de vil hjælpe med at bestille nye senge. De har også tilbudt, at hun kan få pengene tilbage.

»Der er ingen tvivl om, at der er blevet begået fejl fra vores side i det her forløb, og det er selvfølgelig træls, at det trækker ud på den her måde,« siger Rune Jungberg Pedersen, kommunikationsdirektør hos Jysk:

»Vores medarbejdere har gjort, hvad de kunne, for at hjælpe, men der er sket ting, som ikke er optimale. Vi stræber altid efter at levere en god kundeservice, men indimellem sker der fejl, og det er der tydeligvis tale om her.«

Han bekræfter, at Jysk nu forsøger at få bragt sagen til ende: »Vi forsøger at finde en god løsning,« lyder det.