Novo Nordisk har vind i sejlene i disse år, godt hjulpet af en forrygende succes med semaglutid, som bruges i flere slankemidler.

Novo Nordisk har netop nu en markedsværdi på omkring 2,49 billioner – svarende til 2,49 millioner millioner kroner – og i det tal har markedet naturligvis indregnet forventninger til den kommende indtjening på både kort og lang sigt.

Og de er store. I hvert fald vurdere de store finanshuse ifølge Børsen, at Novo Nordisk kan vækste med 25 procent i løbet af 2024. Det svarer til, at man venter, at salget vil stige med mere end 50 milliarder danske kroner.

Det kommer efter, at Novo Nordisk i 2023 voksede med 30 procent.

Først ultimo januar vil Novo Nordisk selv komme med forudsigelser omkring væksten i 2024, men ifølge Thomas Bowers, som er analytiker i Danske Bank, vil virksomheden her være konservative og komme med en forventning på omkring 20 procents vækst.

Amerikanske J. P Morgan og Nordea har i tidligere udmeldinger spået, at Novo Nordisk vil komme ud med vækstforventninger i størrelsesordenen henholdsvis 16-22 procent og 17-23 procent.

Stoffet semaglutid er det aktive stof i det voldsomt populære slankemiddel Wegowy samt i diabetesmidlerne Ozempic og Rybelsus.

Danske Bank forudsiger ifølge Børsen, at Novo Nordisk har skabt en produktionskapacitet, som gør det muligt at fordoble salget af Wegovy i år.