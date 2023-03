Lyt til artiklen

Den gamle kending Blockbuster har fået nye ejere.

Dermed har Nuuday, selskabet bag YouSee givet tøjlerne videre, skriver flatpanels.dk. Ifølge B.T. forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen, så ligner det et regulært scoop, at svenske SF Anytime nu ejer Blockbuster.

For man skal ikke mange år tilbage i tiden, hvor Blockbuster decideret var i knæ, men nu er det en helt anden historie. Og nu kalder Nuuday, at Blockbuster er den største filmudlejningstjeneste i Danmark.

»Det ligner på mange måder en handel, som passer begge parter godt. SF Anytime gør sig i filmudlejning, og der er ingen tvivl om, at Blockbuster måske i virkeligheden stak lidt ud i forhold til den portefølje af brands, Nuuday råder over i dag. Så ved første øjekast ligner det et naturligt skridt. Nuuday får en mere fokuseret forretning, og SF Anytime samler et enormt stærkt brand op.«

»Man skal huske på, at Blockbuster var fuldstændig i knæ, da TDC samlede det op i 2013. Kæden var gået fra at have over 70 butikker på toppen med udlejning i Danmark til nærmest at kollapse, da streaming-teknologien for alvor gjorde sit indtog.«

Handlen indebærer, at SF Anytime erhverver sig retten til brugen af Blockbuster-brandet i Norden og overtager alle kundeforhold. Dermed kommer danskeres digitale køb af film til langvarig eje på svenske hænder. Købsprisen offentliggøres ikke.

Niels Philip Kjeldsen, journalist og redaktør på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Niels Philip Kjeldsen, journalist og redaktør på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Blockbuster og SF Anytime vil fortsætte under hvert sit brand. Overdragelsen sker over en periode på seks måneder for at sikre, at der ikke opstår uventede problemer.

Den type problemer skal man undgå, mener Niels Philip Kjeldsen, for det kan give kunderne en dårlig oplevelse.

»Der var mange kunder, som havde en oplevelse af, at den butikskæde forsvandt fra gadebilledet fra den ene dag til den anden. Der var ret mange problemer med Blockbuster som filmudlejningstjeneste de første år hos TDC, hvor en mangelfuld teknisk platform gav mange problemer.«

»Men siden er det som om Nuuday stille og roligt har fået Blockbuster på ret køl og har fået det til at være en relativt stabil tjeneste, hvor kritikken for det meste er forstummet. Det er jo altid et godt tegn.«

Og det kan gå hen og være et vaskeægte scoop, hvis Blockbuster er den største filmudlejningstjeneste i Danmark, ligesom Nuuday skriver, mener B.T.s forbrugerredaktør.

»Hvis det er rigtigt, som Nuuday skriver, at Blockbuster i dag er den største filmudlejningstjeneste i Danmark, så synes jeg godt, man kan sige, at det er en succeshistorie for Nuuday, at man har formået at opnå den position og nu også få gennemført et salg.«

»Og for SF Anytime er det et scoop, hvis planen er at udvide forretningen inden for udlejning af film. Du får næppe et stærkere brand. Blockbuster skriger simpelthen 'filmudlejning'. Så kunderne er klar over, hvad de har med at gøre, lige så snart de hører navnet. Og det er nok også derfor, at Blockbuster som brand fortsat er på markedet.«