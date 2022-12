Lyt til artiklen

Norlys, som sælger alt fra el og gas til tv og internet, fortsætter sin markante offensiv på fibernet-forretningen og breder sig videre ud i Danmark.

Helt konkret får Norlys nu potentielt adgang til at levere fibernet til 65.000 husstande i hovedstadsområdet.

Tilbage i 2021 var Norlys stort set kun tilstede i Jylland, hvor selskabet leverer til 700.000 husstande.

I løbet af 2021 bredte Norlys sig så til Næstved og Odense, og i den forbindelse blev det meldt ud, at man ville videre til hovedstaden.

Det sker nu.

Norlys har nemlig indgået en rammeaftale med KAB, der er gør sig i boligadministration. Aftalen betyder, at Norlys får mulighed for at tilbyde 65.000 lejeboliger i hovedstadsområdet fibernet.

Det fortæller Norlys i en pressemeddelelse.

»Aftalen med KAB er en vigtig del af vores rejse mod at blive landsdækkende, som vi påbegyndte i sommeren 2021,« udtaler Torben Poulsen, direktør i Norlys Fibernet:

»Samtidig er de tætbebyggede boligområder et strategisk vigtigt område for udviklingen af Norlys’ fiberforretning, og aftalen er den største, Norlys hidtil har indgået. Det er selvsagt en type af aftaler, vi gerne vil lave flere af.«

Konkret betyder aftalen, at Norlys kan udrulle fiberkabler og sælge fibernet til de boligorganisationer i KAB-fællesskabet, som ønsker det, og som man kan indgå aftaler med.

Norlys lokker med, at udrulningen foregår gratis, og det har allerede fået flere boligforeninger til at vise interesse, skriver Norlys.