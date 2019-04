En række festival-glade danskere er de seneste uger blevet svindlet godt og grundigt, når de har forsøgt at købe billet til festivalen 'Musik i Lejet'.

En kynisk billetsvindler har lænset folk for flere hundrede, i nogle tilfælde tusinder af kroner.

Det skriver sn.dk.

Arrangørerne forklarer, at en mand har oprettet en falsk Facebook-profil, hvor han bruger Musik i Lejets mailadresse, telefonnummer og andre oplysninger til sit svindelnummer.

Når svindleren så har fået betaling for de fiktive billetter, han sætter til salg, modtager de forhåbningsfulde gæster aldrig noget som helst.

»Det er en meget ubehagelig oplevelse for de mennesker. Svindleren er aggressiv og skubber på for at få folk til at betale pengene. Men det er fusk, bedrag og rent tyveri,« siger Peter Maarbjerg, der er formand for festivalen, til sn.dk.

Musik i Lejet er i gang med at indsamle materiale om svindelnummeret, så de kan melde det til politiet.

De opfordrer derudover folk, der er blevet snydt af svindleren, til straks at anmelde det til politiet.

Billetsnyd er generelt et stigende problem i Danmark.

På grund af de mange billethajer, der har enten tager grove overpriser – eller decideret sælger falske billetter – har Kulturministeriet de seneste uger kørt kampagnen #billetblind for at advare folk mod svindlernes fælder.

Også Musik i Lejet er med i initiativet, som kulturminister Mette Bock har sagt følgende om til B.T.:

»Der er mange forbrugere, som tænker: 'Det var ærgerligt, at der var udsolgt', og så går de på Google og ender et sted, hvor de bliver snydt. Du risikerer at bruge mange tusinde kroner på ingenting. Det er meget udspekuleret,« siger Mette Bock.