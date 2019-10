Der udbrød noget nær jubel blandt danske erhvervsdrivende, da regeringen for nylig afslørede, at man fra starten af 2021 vil opkræve moms på samtlige 40.000 Kina-pakker, der vælter ind i Danmark hver dag.

Mens erhvervslivet jubler, står forbrugerne til at blive ramt af en hammer, som afliver mange års prisfest.

»Det er jo selvfølgelig ærgerligt for mange forbrugere, fordi man så ikke længere vil kunne få de varer til de her ekstremt lave priser. Det har været sjovt for nogle,« siger Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk:

»Men der er også mange positive ting i det her.«

Vi starter med prisstigningen – og hæng nu på.

Hvis du i dag køber en nøglering til 10 kroner fra en kinesisk webshop, kan prisen ofte være skruet sådan sammen, at nøgleringen i sig selv koster tre kroner, mens fragten koster syv.

Du betaler altså 10 kroner, og nogle uger senere ligger pakken med nøgleringen i din postkasse.

Fordi prisen er under bagatelgrænsen på 80 kroner, betaler du ikke moms.

Hvis du køber samme nøglering efter den 1. januar 2021, koster den nu 12,5 kroner, fordi bagatelgrænsen er ophævet, og du derfor også betaler 25 procent i moms.

Men det er ikke det eneste. Prisstigningen er kun lige begyndt.

I mange årtier har Kina haft status af U-land i FN-organisationen Universal Postal Union, hvilket har givet ekstremt gode vilkår for forsendelse af varer.

PostNord i Danmark har eksempelvis været forpligtet til at levere en kinesisk pakke for en pris på helt ned til 6,5 kroner.

Det sker der med Kina-pakker Hver dag kommer der godt 40.000 pakker ind i Danmark fra Kina. Et stort antal af dem er angivet til en værdi under 80 kroner, og derfor er de fritaget for moms. Den bagatelgrænse ophæver regeringen fra 2021. I Sverige har man lavet et lignende tiltag. Der er antallet af Kina-pakker faldet med omkring 25 procent. Kilde: FDIH, DR

En pris, der ofte ikke en gang dækker PostNords leveringsomkostninger.

Men i slutningen af september blev det vedtaget i UPU, at Kina fra 2020 rykker op i samme porto-klasse som Danmark, og det betyder, at forsendelsen de kommende år vil stige og blive udlignet.

Selvom det ikke ligger fast endnu, er det ikke usandsynligt, at den pakke med nøgleringen, du i dag får leveret for syv kroner, om nogle år koster 29 kroner i porto.

Altså:

Den nøglering, du i dag får for 10 kroner, stiger til 12,5 kroner på grund af moms.

Din fragt stiger fra syv kroner til 29 kroner.

Samlet pris: 34,5 kroner for en Kina-pakke, du i dag kan få for 10.

Mere end en tredobling af den samlede pris.

»Og så skal du altså lige pludselig virkelig være glad for den nøglering, hvis du skal købe den ude i Kina i stedet for en dansk webshop,« siger Henrik Theil, kommunikationschef for FDIH, der organiserer danske webshops:

»Vi er meget glade for, at der nu er blevet sat ind for den her helt ekstremt skæve konkurrence. Vi vil have flyttet den her handel over til de danske butikker. Og vi tror på, at det her vil gøre et stort indhug i antallet af Kina-pakker.«

Selvom det vil betyde, at danskerne ikke længere kan få varer ekstremt billigt i Kina, er man positivt stemt overfor tiltaget i Forbrugerrådet Tænk.

Flere af Forbrugerrådets tests har eksempelvis afsløret, at mange af de billige varer fra Kina indeholder farlig kemi og på andre måder langt fra lever op til EU’s sikkerhedsstandarder.

»Så man slipper for, at der kommer rigtig mange skodvarer ind i Danmark, ligesom man får dæmmet op for, at så mange varer bare bliver masseimporteret og smidt ud kort efter, fordi kvaliteten er så ringe,« siger Martin Salamon:

»Og så må jeg erkende, at det er det svært at hidse sig op over, at konkurrencen bliver mere fair. Så der er mange plusser i det her, selvom nogle forbrugere selvfølgelig vil ærgre sig.«