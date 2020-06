Da regeringen torsdag meldte ud, at rejsevejledningen endnu en gang bliver ændret, så danskere nu kan rejse til udlandet i sommerferien, udbrød der forvirring og noget nær kaos i mange danske hjem.

Et af de hjem var hos 44-årige Mads Bang Knudsen i Skovlunde.

Han købte i efteråret 2019 tre ugers ferie til Mallorca med sin kone og to børn. Den skulle holdes i juli 2020.

Men da Mette Frederiksen 29. maj meldte ud, at regeringen frarådede alle rejser til andre lande end Norge, Island og Tyskland frem til udgangen af august på grund af coronakrisen, bestilte Mads hurtigt et sommerhus i Sønderjylland til 17.000 kroner i stedet.

Mette Frederiksens udtalelser gav ham en klar forventning om, at alt til Mallorca ville blive aflyst. Og hvis det blev aflyst, havde han ret til at få sine penge tilbage.

Så da rejsevejledningen blev ændret igen i torsdags, så man nu godt kan komme til Mallorca, løb det koldt ned ad ryggen på Mads.

»Jeg synes, Mette har klaret krisen godt, men det her er mange penge for en familie som os,« siger Mads Bang Knudsen.

Siden den nye melding har Mads forsøgt at redde de 42.000 kroner, han har lagt for ferien til Mallorca.

17.000 for to ugers hotel på Mallorca fik han tilbage hurtigt.

Men de 14.000, han har betalt for et hus i en uge, har han endnu ikke fået refunderet.

De 6.500 kroner i flybilletter med SAS til Mallorca kan han ikke få tilbage – han kan få et tilgodebevis. Og turen hjem med Norwegian – som også koster 6.500 kroner – ser han ud til helt at miste, fordi flyet nu afgår.

Mads er ikke alene. B.T. har været i kontakt med et tocifret antal danskere, som står i samme situation.

Også Forbrugerrådet Tænk har meldt om glødende telefoner, hvor forvirrede danskere spørger til, hvad de kan gøre i tilfælde, hvor de har en dobbeltbooking som Mads.

Også 54-årige Henrik Sørensen fra Vallensbæk Strand er kommet i klemme.

I januar bestilte han en uges ferie til Mallorca med sin hustru. Pris: 11.000 kroner. Ferien skulle holdes i slutningen af juli.

»Men en time efter Mette lukker ned for udlandsrejser til 31. august, booker jeg et sommerhus i Gørlev i samme periode for 7.798 kroner,« forklarer Henrik Sørensen:

»Vi har jo en forventning om, at vi får pengene tilbage, fordi rejsen til Mallorca bliver aflyst. Ellers må vi jo gå til vores rejseforsikring.«

Men så blev rejsevejledningen pludselig ændret igen, og nu kan ferien gennemføres.

SAS vil ikke give pengene tilbage – de vil tilbyde et tilgodebevis – og hotellet kan Henrik slet ikke komme i kontakt med. De åbner først for kommunikation 30. juni.

Hvis de afviser at refundere hans penge, sidder han tilbage med en voucher og er 11.000 kroner fattigere.

»Det er jo fint, at vi har fået en voucher, men ingen ved, hvad situationen er om 10 måneder. Uanset hvad holder vi i hvert fald ferie i Danmark nu,« siger Henrik Sørensen.

Udenrigsministeriet har erkendt, at det er en ærgerlig situation for de mange danskere, der stolede på vejledningen i slutningen af maj om, at alle rejser til andre lande end Norge, Island og Tyskland blev frarådet til udgangen af august.

Der er dog ikke megen hjælp at hente.

Fredag skrev Udenrigsministeriet blandt andet følgende om situationen i en mail til B.T.:

'I sidste ende er det op til en selv og ens personlige ansvar, om man bestiller en rejse. Gør man det, har det hele foråret været Udenrigsministeriets anbefaling, at man planlægger fleksibelt og gør sig helt klart, hvad ens forsikring dækker, og hvordan man er sikret gennem sit rejseselskab.'

I samme ombæring opfordrede Forbrugerrådet Tænk til, at man tager en dialog med rejseselskab, hotel, flyselskab og forsikring, hvis man er endt med en dobbeltbooking på grund af de ændrede rejsevejledninger.